Девушек-водителей поздравили с 8 Марта

Будущие кадровые военные вручали автоледи цветы, шоколадки, календарики и призывали всегда соблюдать правила дорожного движения. Женщины и девушки улыбались, принимая подарки и поздравления, одна даже по-матерински расцеловала подростков, рассказывают в пресс-службе ГИБДД. Мамы у этих ребят далеко от них, у большинства в разных городах России. Конечно, они по ним скучают. Ведь они обычные мальчишки, несмотря на отличную дисциплину, военную выправку и четкое выполнение команд своего наставника-воспитателя.