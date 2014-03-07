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Девушек-водителей поздравили с 8 Марта

7 марта 2014, 12:26
Кадеты Тюменского президентского кадетского училища вместе с инспекторами ДПС поздравили сегодня тюменок-водителей с праздником 8 Марта.
Сюжет
Тюмень

Будущие кадровые военные вручали автоледи цветы, шоколадки, календарики и призывали всегда соблюдать правила дорожного движения. Женщины и девушки улыбались, принимая подарки и поздравления, одна даже по-матерински расцеловала подростков, рассказывают в пресс-службе ГИБДД. Мамы у этих ребят далеко от них, у большинства в разных городах России. Конечно, они по ним скучают. Ведь они обычные мальчишки, несмотря на отличную дисциплину, военную выправку и четкое выполнение команд своего наставника-воспитателя.

Женщины водители давно уже стали равноправными участниками дорожного движения. Они перевозят детей в школы и детские сады, они должны быть особенно аккуратны и осторожны на дорогах. Сегодня они благодарили кадетов и инспекторов за неожиданные поздравления в самом центре Тюмени. И призывали мужчин-водителей быть джентльменами на дороге каждый день.

Кадеты Тюменского президентского училища впервые принимали участие в подобной акции. В ГИБДД надеются, что эти ребята будут принимать участие и в других мероприятиях по безопасности дорожного движения. Они уже готовят команду на областной конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо».

#Новости#8 Марта#Тюмень#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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