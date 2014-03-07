Делом «Куриц Тюмени» займется следственный комитет

Прокуратура Тюменской области передала в региональное управление Следственного комитета РФ материалы проверки скандального сообщества «Курицы Тюмени», где выкладывается компрометирующая тюменок информация.
Горячее обсуждение, развернувшееся вокруг группы «Курицы Тюмени», не осталось без внимания местных правоохранителей. Многочисленные публикации в СМИ и жалоба одной из тюменок на нарушение неприкосновенности частной жизни побудили областную прокуратуру совместно с отделом «К» УМВД России по Тюменской области провести проверку быстро ставшего популярным интернет-сообщества.
Проверка показала: на странице сообщества «Курицы Тюмени» в соцсети «ВКонтакте» размещается «негативная информация о частной жизни тюменок, публикуются фото девушек и оскорбительные комментарии к ним».
ч.1 ст. 137 УК РФ
Материалы проверки, проведенной прокуратурой, были переданы в следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, сообщают в пресс-службе прокуратуры области.
Если обвинение по ч.1 ст. 137 УК РФ будет предъявлено и виновные будут осуждены, им грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 2 лет.
Добавим, что, в перспективе, владельцам группы может грозить и обвинение в вымогательстве: за удаление компрометирующей информации со страницы они, судя по многим сообщениям, требуют плату.