Делом «Куриц Тюмени» займется следственный комитет

Если обвинение по ч.1 ст. 137 УК РФ будет предъявлено и виновные будут осуждены, им грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 2 лет.