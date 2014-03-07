Автолюбительниц приглашают на состязание

Программа мероприятия:
9:00 — прибытие и регистрация участников;
9:00 — техническая инспекция, ознакомительные заезды;
11:45 — публикация списка заявленных участниц;
11:50 — брифинг с участниками Subaru-Battle;
12:00 — квалификационные заезды;
17:00 — подведение итогов, награждение (может быть перенесено в зависимости от количества участниц).
Стартовый взнос не предусмотрен.
Место проведения: «Субару центр Тюмень», специализированная трасса «Мирай». Для участия в Subaru-Battle необходимо подать своевременно заявку и выполнить условия частного регламента.
Заявки принимаются на e-mail [email protected] или онлайн: http://tyumen.mirai.su/novosti/uchastvuj_v_subaru-battle_zhenskij_zachet/. Регламент: http://yadi.sk/d/wx2XgkVoJBab8. Справки по телефону: 8-922-070-0056.