nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Автолюбительниц приглашают на состязание

7 марта 2014, 12:07
Автомобильное состязание Subaru-Battle, посвященное Международному женскому дню, состоится 8 марта в «Субару центре Тюмень». К участию приглашаются девушки на любой марке автомобилей.
Сюжет
Тюмень

Программа мероприятия:

9:00 — прибытие и регистрация участников;

9:00 — техническая инспекция, ознакомительные заезды;

11:45 — публикация списка заявленных участниц;

11:50 — брифинг с участниками Subaru-Battle;

12:00 — квалификационные заезды;

17:00 — подведение итогов, награждение (может быть перенесено в зависимости от количества участниц).

Стартовый взнос не предусмотрен.

Место проведения: «Субару центр Тюмень», специализированная трасса «Мирай». Для участия в Subaru-Battle необходимо подать своевременно заявку и выполнить условия частного регламента.

Заявки принимаются на e-mail [email protected] или онлайн: http://tyumen.mirai.su/novosti/uchastvuj_v_subaru-battle_zhenskij_zachet/. Регламент: http://yadi.sk/d/wx2XgkVoJBab8. Справки по телефону: 8-922-070-0056.

#Новости#Автогонки#8 Марта#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25