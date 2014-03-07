Авиакомпания «ЮТэйр» пополнила парк новым вертолетом Ми-8АМТ

ОАО «Авиакомпания „ЮТэйр“ ввела в эксплуатацию 37-й вертолет Ми-8АМТ. Поставка осуществлена в рамках контракта, подписанного в 2011 году между „ЮТэйр“ и Улан-Удэнским авиационным заводом, входящим в холдинг „Вертолеты России“.
Новая машина, предназначенная для перевозки пассажиров, оснащена современным пилотажно-навигационным оборудованием, которое позволяет расширить потенциал ее применения. Установленные на вертолете бортовая многофункциональная система GPS/ГЛОНАСС и система раннего предупреждения близости земли, а также блок кислородного питания для пассажиров призваны максимально повысить безопасность полетов. Дополнительная теплозвукоизоляция, система отопления и вентиляции, удобные кресла делают пребывание пассажиров на борту комфортным.
„Сегодня вертолеты авиакомпании успешно выполняют работы по коммерческим контрактам в России и за рубежом, они задействованы в миссиях ООН. Причем большинство работ, особенно в регионах с суровыми климатическими условиями, выполняют именно российские вертолеты, — отмечает Алексей Виноградов, президент „ЮТэйр“ — Вертолетные услуги“. — Благодаря высокой надежности, неприхотливости в обслуживании и способности работать в диапазоне температур от -50 до +50 градусов по Цельсию вертолеты российского производства прекрасно справляются с поставленными задачами. Мы надеемся на продолжение успешного сотрудничества с холдингом „Вертолеты России“ и готовы пополнять наш парк новой российской вертолетной техникой».
«Авиакомпания „ЮТэйр“ является давним партнером холдинга „Вертолеты России“ и одним из крупнейших заказчиков нашего предприятия, — отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. — При производстве вертолетной техники мы ориентируемся на мнение эксплуатантов и стремимся предлагать им самые свежие решения. Например, сейчас мы работаем над новым многоцелевым вертолетом Ми-171А2. При его создании применяются новейшие технические решения, позволяющие значительно улучшить летно-технические характеристики вертолета. В ближайшем будущем мы будем рады предложить новинку как „ЮТэйр“, так и другим нашим партнерам».
Авиакомпания «ЮТэйр» — крупнейший вертолетный оператор России и один из лидеров мирового вертолетного бизнеса. Парк вертолетов «ЮТэйр» — самый большой по грузоподъемности в мире и на сегодняшний день состоит из более чем 350 машин российского и зарубежного производства, в числе которых семейство вертолетов Ми-8 (Т/МТВ/АМТ/171), Ми-26, -Ка-32, AS-350/355, AW-139, BO-105, Robinson R-44. Экипажи компании выполняют на них работы любой сложности более чем в 30 странах мира.
Вертолетное подразделение «ЮТэйр» занимается перевозками пассажиров и грузов, VIP-перевозками, оффшорными работами. Среди заказчиков такие компании, как «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Сибур», «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «ТНК-ВР», Shell, «Славнефть», местные администрации Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Тюменской области.
Ми-8АМТ разработан Московским вертолетным заводом им. М.Л. Миля, входящим в холдинг «Вертолеты России», и представляет собой глубокую модернизацию всемирно известного вертолета Ми-8/17. Многофункциональные вертолеты Ми-8АМТ используются для выполнения самого широкого круга задач. Они незаменимы в патрулировании и пожаротушении, наблюдении и поиске, перевозке грузов и пассажиров, в том числе в труднодоступной местности. Возможности вертолетов Ми-8АМТ постоянно расширяются за счет проводимой модернизации, что позволяет им эффективно решать все более сложные и разнообразные задачи. На сегодняшний день выпущено свыше 12 тысяч вертолетов семейства Ми-8/17, которые поставлены заказчикам более чем в 100 стран мира.