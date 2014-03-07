Авиакомпания «ЮТэйр» пополнила парк новым вертолетом Ми-8АМТ

Ми-8АМТ разработан Московским вертолетным заводом им. М.Л. Миля, входящим в холдинг «Вертолеты России», и представляет собой глубокую модернизацию всемирно известного вертолета Ми-8/17. Многофункциональные вертолеты Ми-8АМТ используются для выполнения самого широкого круга задач. Они незаменимы в патрулировании и пожаротушении, наблюдении и поиске, перевозке грузов и пассажиров, в том числе в труднодоступной местности. Возможности вертолетов Ми-8АМТ постоянно расширяются за счет проводимой модернизации, что позволяет им эффективно решать все более сложные и разнообразные задачи. На сегодняшний день выпущено свыше 12 тысяч вертолетов семейства Ми-8/17, которые поставлены заказчикам более чем в 100 стран мира.