«ЮТэйр» получила первый самолет Airbus A321 с шарклетами

По условиям контракта самолеты А321 оснащаются двигателями CFM56-5B и имеют моноклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение 220 пассажиров. Авиакомпания использует эти самолеты на международных и российских направлениях с большим пассажиропотоком. До конца года «ЮТэйр» получит еще семь таких лайнеров.