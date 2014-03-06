«ЮТэйр» получила первый самолет Airbus A321 с шарклетами

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» получила первый самолет Airbus A321 (бортовой номер VQ-BRT), оборудованный новыми топливоэффективными законцовками крыла (шарклетами). Это пятое воздушное судно, поставленное в рамках контракта на 20 машин такого типа, заключенного в 2012 году.
Новые законцовки крыла высотой 2,4 метра, выполненные из композитных материалов, позволяют сократить расход топлива на 4%, увеличить аэродинамические характеристики воздушного судна, а также сократить вредные выбросы СO2 и NOx в атмосферу. Кроме того увеличивается дальность полета и коммерческая загрузка.
По условиям контракта самолеты А321 оснащаются двигателями CFM56-5B и имеют моноклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение 220 пассажиров. Авиакомпания использует эти самолеты на международных и российских направлениях с большим пассажиропотоком. До конца года «ЮТэйр» получит еще семь таких лайнеров.