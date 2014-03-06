Вышла на проезжую часть — попала под рейсовый автобус

Трагедия случилась сегодня рано утром на Московском тракте, в районе поворота в деревню Посохово, сообщают в пресс-службе областного управления ГАИ. Здесь рейсовый автобус № 111 Тюмень — Успенка — Зырянка сбил женщину, стоящую на проезжей части. Водитель автобуса поясняет, что женщина неожиданно появилась на дороге, он поздно ее увидел. Автобус зацепил женщину, ее отбросило под колеса пропутного транспорта. Женщина погибла. Обстоятельства трагедии выясняются.