Вышла на проезжую часть — попала под рейсовый автобус

Четыре дорожно-транспортных происшествия произошло вчера, 5 марта, на дорогах Тюменской области, в них пострадало 6 человек, одна женщина погибла.
Трагедия случилась сегодня рано утром на Московском тракте, в районе поворота в деревню Посохово, сообщают в пресс-службе областного управления ГАИ. Здесь рейсовый автобус № 111 Тюмень — Успенка — Зырянка сбил женщину, стоящую на проезжей части. Водитель автобуса поясняет, что женщина неожиданно появилась на дороге, он поздно ее увидел. Автобус зацепил женщину, ее отбросило под колеса пропутного транспорта. Женщина погибла. Обстоятельства трагедии выясняются.
Три пешехода получили травмы в областном центре. На улице Магнитогорской автомобилем Nissan сбита 49-летняя женщина, она получила ушибы и перелом шейного отдела позвоночника. Предварительно, водитель со стажем за рулем 1 год не попустил пешехода на перекрестке, при повороте.
ДТП на ул. Магнитогорской / Фото: пресс-служба ГИБДД
Два пешехода сбиты при движении автомобилей задним ходом — на улицах Ялуторовской и Волжской. В обоих случаях водители не убедились в безопасности, движения; во втором случае водитель уехал с места ДТП. Травмированы 20-летний молодой человек и 66-летняя женщина, у них ушибы и сотрясения головного мозга.
ДТП на ул. Ялуторовской / Фото: пресс-служба ГИБДД
ВАЗ2112 и Toyota столкнулись на перекрестке улиц Шоссейной и Заводской в Заводоуковске. Предварительно, ДТП спровоцировал водитель «Лады» со стажем за рулем 9 месяцев, он нарушил очередность проезда перекрестка. В аварии пострадали 4 человека из обеих машин, в том числе оба водителя. У пострадавших ушибы и рваные раны головы.
ДТП в Заводоуковске / Фото: пресс-служба ГИБДД
Фото в заголовке: uralinform.ru