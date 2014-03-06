Вестников «писем счастья» стало больше

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, ранее в Центре несли службу 13 инспекторов, они обрабатывали данные с 8 комплексов автоматической видеофиксации нарушений, приборов «Паркон», выявляющих нарушения правил парковки в областном центре и передвижных комплексов «Крис», фиксирующих нарушения на федеральных автодорогах области.
Теперь работы прибавилось. В «полную силу» фиксируют нарушения тюменских водителей 9 новых комплексов фотовидеофиксации, установленных на перекрестках магистралей, проходящих через весь город от Червишевского до Тобольского тракта.
Начальник Управления ГИБДД по Тюменской области Геннадий Лоточкин, инспектируя работу нового Центра, призвал тюменцев быть внимательнее на дорогах и не превышать скоростной режим в городе. Особенно он отметил важность этой проблемы в преддверии весенне-летнего периода, когда сибирские дети, после длинной холодной зимы все свободное время будут проводить на улицах и во дворах. К тому же, чем меньше нарушений, тем меньше «писем счастья» на оплату штрафов будут получать жители областной столицы. В этом году комплексами автоматической фотовидеофиксации выявлено более 33 тысяч нарушений, наложено штрафов более чем на 16 миллионов рублей.
В ГИБДД надеются, что 9 новых комплексов, установленных на центральных магистралях города, позволят внести свою лепту в то, чтобы разгрузить город от транспортных заторов. Ведь они фиксируют заезд автомобилем за стоп-линию, выезд на перекресток, если за ним образовался затор. Именно такие нарушения и благоприятствует созданию этих самых заторов.