Вестников «писем счастья» стало больше

Начальник Управления ГИБДД по Тюменской области Геннадий Лоточкин, инспектируя работу нового Центра, призвал тюменцев быть внимательнее на дорогах и не превышать скоростной режим в городе. Особенно он отметил важность этой проблемы в преддверии весенне-летнего периода, когда сибирские дети, после длинной холодной зимы все свободное время будут проводить на улицах и во дворах. К тому же, чем меньше нарушений, тем меньше «писем счастья» на оплату штрафов будут получать жители областной столицы. В этом году комплексами автоматической фотовидеофиксации выявлено более 33 тысяч нарушений, наложено штрафов более чем на 16 миллионов рублей.