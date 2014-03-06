В Тюмени наградили лучших юных картингистов

Мероприятие проходило динамично. На трассе постоянно мелькали флажки и машинки, рев мотора которых заглушал голоса тренеров и участников. Вне трассы происходила суматоха, зрители то и дело перебегали с одного места на другое, чтобы следить за передвижением спортсменов.
«Мы приехали из Кургана, и в этих соревнованиях принимает участие наш сын, ему 12 лет. Он занимается картингом уже два года и это не первые его соревнования, но он очень волнуется. Мне кажется, что мы, родители, волнуемся больше, чем наши дети, которые сейчас на трассе. Что творится внутри не передать словами, один рев мотора вызывает мурашки по телу», — рассказала мама одного из участников соревнований.
Участники казались довольными, после гонки, снимая шлемы, они шли к своей группе поддержки с радостными лицами. Также юные гонщики отмечают, что смогли пообщаться с коллегами из других городов и поделиться личным опытом, сообщает молодежный пресс-центр «Стрижи».
Зимние гонки прошли в классах: «Хонда — GX 160», «Хонда — GX 200», «Микро», «Кадет», «Ракет — 120 — Ю», «Ракет — 120», «Союзный», «Е». В номинации «Хонда — GX 160» определилось девять победителей в трех возрастных категориях — с 8 до 10, с 10 до 12 и с 12 до 14 лет. Во всех остальных были названы трое лучших. В числе ребят, которые получили призовые места, восемь представителей из клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова, тринадцать из дома природы техники и спорта и трое из ТюмГНГУ. Стоит отметить, что в состязаниях победу одержали и приезжие спортсмены — семь призовых мест завоевали представители села Половинное и два из Кургана. Картингистов наградили грамотами, кубками и медалями.
В командном зачете победу одержали участники «Регион 45» из села Половинное, второе и третье место завоевали тюменцы — команда КДТ им. А.М. Кижеватова и ДПТС. Здесь к подаркам победителей добавились денежные призы.