В Тюмени наградили лучших юных картингистов

«Мы приехали из Кургана, и в этих соревнованиях принимает участие наш сын, ему 12 лет. Он занимается картингом уже два года и это не первые его соревнования, но он очень волнуется. Мне кажется, что мы, родители, волнуемся больше, чем наши дети, которые сейчас на трассе. Что творится внутри не передать словами, один рев мотора вызывает мурашки по телу», — рассказала мама одного из участников соревнований.