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УК «Союз» оштрафовали за «замерзающие» дома

6 марта 2014, 09:33
Несколько многоэтажек областного центра в зимние морозы остались без отопления и горячей воды. Виной тому работа управляющей компании «Союз». Нарушения в ходе действий УК выявила прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.

Напомним, 28 января на улице Харьковской произошел порыв магистральной теплотрассы. Тогда всем управляющим организациям дали отмашку — слить теплоноситель из внутридомовых труб, чтобы не допустить размораживания системы отопления. Но «Союз», обслуживая дома по улицам 50 лет Октября, 39, Харьковской, 60 и Минской,15 этого не сделала.

«На следующее утро авария на магистральном трубопроводе была ликвидирована, но тепло и горячая вода в три многоэтажных дома не вернулись, поскольку по вине управляющей компании была разморожена система отопления. Жильцы в условиях аномальных холодов в течение нескольких дней были лишены так необходимого им тепла», — сообщает прокуратура. Добавим, что без тепла тогда остались и еще дома, но по ним пока ведутся работы.

Кроме того, установлено, что управляющая компания «Союз» не в полном объеме раскрывала информацию о тарифах на коммунальные ресурсы, работах по ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах и т.д.

Прокуратура округа возбудила в отношении управляющей компании «Союз» административные дела по ст. 7.22 (нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений), 7.23 (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) и ч.1 ст. 7.23.1 КоАП РФ (нарушение законодательства о раскрытии информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами). По результатам рассмотрения дел Государственная жилищная инспекция Тюменской области оштрафовала управляющую компанию на 300 тысяч рублей.

#Новости#Теплотрассы#Теплоснабжение#Прокуратура по г.Тюмени#Управляющие компании#Женя#Общество
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