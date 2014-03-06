УК «Союз» оштрафовали за «замерзающие» дома

«На следующее утро авария на магистральном трубопроводе была ликвидирована, но тепло и горячая вода в три многоэтажных дома не вернулись, поскольку по вине управляющей компании была разморожена система отопления. Жильцы в условиях аномальных холодов в течение нескольких дней были лишены так необходимого им тепла», — сообщает прокуратура. Добавим, что без тепла тогда остались и еще дома, но по ним пока ведутся работы.