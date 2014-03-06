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Угадай автомобиль по фотографии № 6

6 марта 2014, 13:25
Портал NashGorod.ru продолжает финансово поощрять своих самых внимательных пользователей. Каждую неделю первый, назвавший верно номер опубликованного автомобиля, получает 500 рублей на баланс мобильного телефона.
Сюжет
Тюмень

В одном из прошлых конкурсов форумчане были немного возмущены тем, что им загадали «сиреневое ведро», однако победивший в тот раз пользователь sem.pelewin0541 доказал, что нерешаемых задач не бывает. Поэтому сегодня мы загадываем вам черно-зеленый ВАЗ, номер которого наверняка кто-то помнит.

И так, чтобы получить приз, нужно первым назвать цифры (и только цифры!) номера автомобиля, размещенного на фото, и оставить свой ответ в комментариях. От одного пользователя принимается только один вариант ответа. Если версий будет больше, учитывается лишь первое названное число.

Итоги конкурса будут подведены 11 марта.

#Новости#Автомобили#Тюмень#Конкурсы#НашГород.ру#Транспорт#Olga#Общество
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