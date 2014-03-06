«Сталепромышленная компания» предлагает типовые решения

Хотите сэкономить время, сократить сроки проектирования, строительства и получить дополнительную прибыль от строительного объекта? Тогда используйте в своей работе типовые технические решения «Сталепромышленной компании». Эта техническая документация, полезна для специалистов строительных и проектных организаций.
Найти ее можно в новом разделе сайта «Сталепромышленной компании», в альбомах типовых решений. Продукция «Сталепромышленной компании» имеет всю необходимую разрешительную документацию для применения в вашем регионе. При производстве учтены все требования того региона, где будет применяться продукция компании: ветровые и снеговые нагрузки, сейсмика, количество осадков и т.д.
Кроме того, инженеры-проектировщики и производственные специалисты, всегда готовы оказать вам необходимую информационную и техническую поддержку на этапе проектирования ваших объектов. По всем вопросам вы можете обратиться к своему менеджеру.
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