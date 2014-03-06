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«Сталепромышленная компания» предлагает типовые решения

6 марта 2014, 14:20
Хотите сэкономить время, сократить сроки проектирования, строительства и получить дополнительную прибыль от строительного объекта? Тогда используйте в своей работе типовые технические решения «Сталепромышленной компании». Эта техническая документация, полезна для специалистов строительных и проектных организаций.
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Тюмень

Хотите сэкономить время, сократить сроки проектирования, строительства и получить дополнительную прибыль от строительного объекта? Тогда используйте в своей работе типовые технические решения «Сталепромышленной компании». Эта техническая документация, полезна для специалистов строительных и проектных организаций.

Найти ее можно в новом разделе сайта «Сталепромышленной компании», в альбомах типовых решений. Продукция «Сталепромышленной компании» имеет всю необходимую разрешительную документацию для применения в вашем регионе. При производстве учтены все требования того региона, где будет применяться продукция компании: ветровые и снеговые нагрузки, сейсмика, количество осадков и т.д.

Кроме того, инженеры-проектировщики и производственные специалисты, всегда готовы оказать вам необходимую информационную и техническую поддержку на этапе проектирования ваших объектов. По всем вопросам вы можете обратиться к своему менеджеру.

По всем вопросам звоните +7 (3452) 520–580.

Оформить заказ или заказать звонок можно в интернет-магазине www.tyumen.spk.ru.

#Новости#Сталепромышленная компания – Тюмень#Тюмень#Ирина#Экономика
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