«Сталепромышленная компания» предлагает типовые решения

Найти ее можно в новом разделе сайта «Сталепромышленной компании», в альбомах типовых решений. Продукция «Сталепромышленной компании» имеет всю необходимую разрешительную документацию для применения в вашем регионе. При производстве учтены все требования того региона, где будет применяться продукция компании: ветровые и снеговые нагрузки, сейсмика, количество осадков и т.д.