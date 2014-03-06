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Соревнования по сноуборду — у «Фаворита»

6 марта 2014, 16:03
У торгово-развлекательного центра «Фаворит» 8 марта пройдут соревнования по сноуборду на кубок «Фаворит».
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Тюмень

У «Фаворита» 8 марта пройдут соревнования по сноуборду на кубок торгово-развлекательного центра.

Участники со всей России будут проходить препятствия и совершать трюки, чтобы получить главный приз кубка от «Фаворита» и чек на сумму 20 000 рублей, а также еще много крутых подарков, тайну которых пока не раскрывают.

Мероприятие начнется в 12:00, а официальное соревнования откроются в 15:00. Завершатся состязания в 18:00.

Также вас ждет развлекательная программа от МС Колобаня, конкурсы, подарки! Детям — бесплатная сладкая вата! Не обойдется и без комплимента от дисконтной программы Malloko — всем пришедшим на мероприятие дисконтная карта в подарок!

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