Соревнования по сноуборду — у «Фаворита»

У «Фаворита» 8 марта пройдут соревнования по сноуборду на кубок торгово-развлекательного центра.
Участники со всей России будут проходить препятствия и совершать трюки, чтобы получить главный приз кубка от «Фаворита» и чек на сумму 20 000 рублей, а также еще много крутых подарков, тайну которых пока не раскрывают.
Мероприятие начнется в 12:00, а официальное соревнования откроются в 15:00. Завершатся состязания в 18:00.
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