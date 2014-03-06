С начала года без прав остались 686 нетрезвых водителей

Сами ребята говорят, что эта акция для них особенная, несмотря на то, что с ГИБДД они не в первый раз принимают участие в мероприятиях. Первокурсница Ксения Шильман сама недавно с мамой попала в ДТП, на своем опыте девушка знает, как это страшно и больно. Ей не хотелось бы, чтобы и другие люди испытали подобное. Артем Шветов считает, что бороться с нетрезвой ездой должны не только инспекторы ДПС. Любой человек не должен оставаться равнодушным, если на его глазах водитель с признаками опьянения садиться за руль, ведь совсем не сложно позвонить в полицию и, возможно, уберечь кого-то от беды. В семье Артема все негативно относятся к нетрезвым водителям.