С начала года без прав остались 686 нетрезвых водителей

Волонтеры Тюмени и Тобольска вместе с сотрудниками Госавтоинспекции вышли на городские автомагистрали с призывом к трезвому вождению в мегаполисах региона. «Молодые тюменцы и тоболяки наслышаны из СМИ о дорожных трагедиях, случившихся по вине пьяных водителей. Кто, если не мы, призовет водителей, в том числе таких же молодых, быть благоразумнее на дорогах? Так рассуждают социально-активные молодые граждане области», — рассказывают в пресс-службе ГИБДД.
Студенты Тюменского торгово-экономического техникума выстроились живой цепью на разделительной полосе улицы Мельникайте. Их призыв на плакатах сегодня увидели сотни студентов Тюменского нефтегазового университета, приезжающих на занятиях на автомобилях, тысячи тюменских водителей.
Сами ребята говорят, что эта акция для них особенная, несмотря на то, что с ГИБДД они не в первый раз принимают участие в мероприятиях. Первокурсница Ксения Шильман сама недавно с мамой попала в ДТП, на своем опыте девушка знает, как это страшно и больно. Ей не хотелось бы, чтобы и другие люди испытали подобное. Артем Шветов считает, что бороться с нетрезвой ездой должны не только инспекторы ДПС. Любой человек не должен оставаться равнодушным, если на его глазах водитель с признаками опьянения садиться за руль, ведь совсем не сложно позвонить в полицию и, возможно, уберечь кого-то от беды. В семье Артема все негативно относятся к нетрезвым водителям.
К сожалению, студентам действительно есть кого призывать к трезвому вождению. Только инспекторами полка ДПС ГИБДД в Тюмени в этом году отстранены от управления транспортом 686 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Тюменцев эхом поддержат юные тоболяки. Завтра волонтерский отряд «Свеча» выйдет к крупным торговым центрам Тобольска с призывом к трезвому вождению. Так же как и тюменцы, тобольские студенты вручат водителям календари «За руль — с трезвой головой!». Командир волонтерского отряда Наталья Доронина не согласна с тем, что каждый ее земляк может стать жертвой пьяного водителя. Ребята из «Свечи» — за трезвые дороги Тобольска. И они это постараются донести до каждого участника дорожного движения.
Студенческие акции в Тюменской области проходят в рамках региональной кампании «За руль — с трезвой головой!», которая организована под патронажем правительства области в ходе реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения».