Рубль падает — цены на автомобили растут

Как сообщают «Ведомости», несколько дилеров Volkswagen говорят, что с начала года цены на эти автомобили не поднимали, но это ожидается во II квартале. Hyundai пока не планирует повышать цены, они смотрят за ситуацией.
Цены на весь модельный ряд Ford повышались в феврале на 1%, в марте — на 2%, поясняет представитель Ford Sollers.
С января подорожали семь моделей Toyota. Следующий пересмотр цен традиционно будет ближе к середине года.
Россия за последние годы превратилась в одну из ведущих автомобильных держав на планете. В 2012 году по производству легковых автомобилей страна заняла восьмое, по продажам — седьмое место в мире. Свои заводы в России успели построить практически все крупнейшие компании мира. Но стремительное обесценение рубля на фоне продолжающегося падения рынка вызывает обеспокоенность у топ-менеджеров автоконцернов, пишут «Ведомости». Автопроизводителям ничего не остается, как потихоньку повышать цены, отмечает издание, ссылаясь на заявления представителей компаний.
В ближайшей перспективе российский автомобильный рынок будет сокращаться быстрее, чем в 2013 году, прогнозирует директор Auto-dealer.ru Олег Дацкив. Мало кто будет думать о покупке или замене автомобиля, пока сохраняется напряженность в стране и мире из-за ситуации на Украине, дешевеет рубль и растут цены на иномарки, пояснил он «Ведомостям».