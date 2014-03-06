Рубль падает — цены на автомобили растут

Россия за последние годы превратилась в одну из ведущих автомобильных держав на планете. В 2012 году по производству легковых автомобилей страна заняла восьмое, по продажам — седьмое место в мире. Свои заводы в России успели построить практически все крупнейшие компании мира. Но стремительное обесценение рубля на фоне продолжающегося падения рынка вызывает обеспокоенность у топ-менеджеров автоконцернов, пишут «Ведомости». Автопроизводителям ничего не остается, как потихоньку повышать цены, отмечает издание, ссылаясь на заявления представителей компаний.