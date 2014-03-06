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Komandor — отличный подарок к празднику

6 марта 2014, 10:51
Компания «Командор» рада поздравить всю прекрасную половину человечества с 8 Марта. Отличным подарком к празднику может стать шкаф-купе от Komandor.
Сюжет
Тюмень

Воспользуйтесь уникальным предложением — бонусной программой от Komandor!

Покупайте шкафы-купе, гардеробные, прихожие и другую мебель от производителя по выгодным ценам и индивидуальным размерам.

Komandor не производит одинаковые шкафы-купе. Каждый из них — индивидуальность!

Настоящий шкаф-купе «Командор»- это гарантия безопасности, надежности, экологичности и защита от подделок (подтверждено сертификатами на материалы и наличием голограммы на изделии).

Почему Komandor?!

Безопасность. Запатентованный ролик Komandor благодаря специальным зацепам обеспечивает надежную защиту дверей от выпадения. А Ваша мебель безопасна?

Экологичность. Komandor предлагает ЛДСП «Эггер» (Австрия), отличающуюся от всех других ЛДСП гипоалергенностью и износоустойчивостью. Экологически чистая мебель — здоровая семья!

Функциональность. Komandor — это максимальное использование пространства шкафа-купе для хранения вещей. Наша мебель — продолжение интерьера Вашего жилища. Порядок в дом приходит с Komandor!

Защита от подделок. Наличие голограммы гарантирует, что изделие изготовлено на фирменном производстве Komandor с использованием оригинальных комплектующих и является подлинным. Остерегайтесь поделок!

Гарантия. Только фирменные салоны Komandor предоставляют гарантию на свои системы-купе — 30 лет! Надежно и надолго!

Обращайтесь только в фирменные салоны Komandor в Тюмени. Если шкаф-купе, то безопасный Komandor!

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