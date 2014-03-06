Komandor — отличный подарок к празднику

Покупайте шкафы-купе, гардеробные, прихожие и другую мебель от производителя по выгодным ценам и индивидуальным размерам.
Komandor не производит одинаковые шкафы-купе. Каждый из них — индивидуальность!
Настоящий шкаф-купе «Командор»- это гарантия безопасности, надежности, экологичности и защита от подделок (подтверждено сертификатами на материалы и наличием голограммы на изделии).
Почему Komandor?!
Безопасность. Запатентованный ролик Komandor благодаря специальным зацепам обеспечивает надежную защиту дверей от выпадения. А Ваша мебель безопасна?
Экологичность. Komandor предлагает ЛДСП «Эггер» (Австрия), отличающуюся от всех других ЛДСП гипоалергенностью и износоустойчивостью. Экологически чистая мебель — здоровая семья!
Функциональность. Komandor — это максимальное использование пространства шкафа-купе для хранения вещей. Наша мебель — продолжение интерьера Вашего жилища. Порядок в дом приходит с Komandor!
Защита от подделок. Наличие голограммы гарантирует, что изделие изготовлено на фирменном производстве Komandor с использованием оригинальных комплектующих и является подлинным. Остерегайтесь поделок!
Гарантия. Только фирменные салоны Komandor предоставляют гарантию на свои системы-купе — 30 лет! Надежно и надолго!