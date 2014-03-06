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Инструкция по выбору подарков к 8 марта

6 марта 2014, 08:42
Уже совсем близко самый весенний и красивый праздник в году — 8 марта! Какой же подарок сделать любимой женщине в этот день? Чем ее удивить? Каждый мужчина сейчас задает себе этот вопрос.
Сюжет
Тюмень

Специально для мужчин разработан и запущен удобный сервис по выбору подарков к 8 марта. С его помощью можно легко выбрать по-настоящему ценный и нужный подарок, а самое главное — по выгодной цене! Прайскиллер TechnoPoint с радостью готов помочь вам порадовать своих дам в Международный женский день и сделать им незабываемые, полезные и желанные подарки.

Вариантов очень много, и для каждой женщины найдется подарок по вкусу. Например, если ваша дама сердца любит стильные и модные гаджеты, то, несомненно, она будет в восторге от нового смартфона Sony XPERIA SL LT26ii всего за 11 490 рублей! Эта модель обладает оригинальным дизайном, имеет превосходную камеру и яркий качественный дисплей.

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И, конечно же, Прайскиллер подготовил подарки хозяюшкам. Незаменимый и универсальный помощник на кухне, который позволит быстро и без труда готовить самые вкусные и полезные блюда — мультиварка. В сети магазинов TechnoPoint вы можете приобрести модель Redmond RMC-02 всего лишь за 2990 рублей!

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