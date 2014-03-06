«Флористическое ню»: тюменцев ждут на цветочную вечеринку

Гостей будет ждать мастер-класс от «Design-магазина» по цветочной композиции с первыми весенними цветами и с минимальным (потому и «ню») применением декора.
Кроме того, в программе — угощения и фотосесии в новом интерьере кафе «ТМН», а также бьюти-зона от выездного салона красоты «Персона Mobile».
Всех участников, уже по сложившейся традиции вечеринок, будут ждать сюрпризы от организаторов и партнеров. Так, например, среди гостей разыграют билет на мероприятие «Собчак живьем», которое состоится 1 апреля при поддержке events72.ru.
Цена билета: 2800 руб.
Телефон для справок и онлайн-оплаты: 633–077.
Билеты можно приобрести в «Design-магазине» по адресу ул. Малыгина, 51.