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«Флористическое ню»: тюменцев ждут на цветочную вечеринку

6 марта 2014, 11:39
В деловом кафе «ТМН» 15 марта в 14:00 состоится новая цветочная party от «Вечеринки со смыслом» — «Флористическое ню».
Сюжет
Тюмень

Гостей будет ждать мастер-класс от «Design-магазина» по цветочной композиции с первыми весенними цветами и с минимальным (потому и «ню») применением декора.

Кроме того, в программе — угощения и фотосесии в новом интерьере кафе «ТМН», а также бьюти-зона от выездного салона красоты «Персона Mobile».

Всех участников, уже по сложившейся традиции вечеринок, будут ждать сюрпризы от организаторов и партнеров. Так, например, среди гостей разыграют билет на мероприятие «Собчак живьем», которое состоится 1 апреля при поддержке events72.ru.

Цена билета: 2800 руб.

Телефон для справок и онлайн-оплаты: 633–077.

Билеты можно приобрести в «Design-магазине» по адресу ул. Малыгина, 51.

#Новости#Вечеринка#Тюмень#Мастер-класс#Ирина#Культура
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