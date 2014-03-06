nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Чемпионат Тюмени по спортивному ледолазанию пройдет 8 марта

6 марта 2014, 13:20
В субботу, 8 марта, на стадионе ТюмГНГУ «Патриот» (ул. Тульская, 81а) состоится чемпионат города по спортивному ледолазанию. Церемония открытия соревнований начнется в 12.00, после чего стартуют соревнования в дисциплине «трудность» и «скорость».
Сюжет
Тюмень

Городской чемпионат по ледолазанию пройдет в Тюмени в десятый раз. Изначально соревнования были запланированы на 22 февраля, но были перенесены в связи с морозами.

Как отметили в информационно-аналитическом отделе МАУ «ТГМЦ» соревнования в дисциплине «скорость» пройдут в два тура: первый тур квалификационный, второй — финал и парная гонка. Ледолазы последовательно преодолеют четыре трассы.

По предварительным данным соревнования соберут более полусотни тюменских спортсменов старше 14 лет, представляющих ДЮСШ «Алькор», Тюменскую региональную федерацию альпинизма, Тюменский государственный нефтегазовый университет и военно-патриотический клуб «Барс».

Свое мастерство в очередной раз продемонстрируют титулованные тюменские спортсмены — лидеры сборной России по ледолазанию: Юлия Каплина, Мария Красавина, Сергей Афанасьев, Станислав Лобзов, а такжедействующие чемпионы мира в командном многоборье Радомир Прощенко и Николай Кузовлев.

Призеры и победители будут удостоены медалей и дипломов.

#Новости#Ледолазание#Тюмень#Таня#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25