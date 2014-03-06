Чемпионат Тюмени по спортивному ледолазанию пройдет 8 марта

Городской чемпионат по ледолазанию пройдет в Тюмени в десятый раз. Изначально соревнования были запланированы на 22 февраля, но были перенесены в связи с морозами.
Как отметили в информационно-аналитическом отделе МАУ «ТГМЦ» соревнования в дисциплине «скорость» пройдут в два тура: первый тур квалификационный, второй — финал и парная гонка. Ледолазы последовательно преодолеют четыре трассы.
По предварительным данным соревнования соберут более полусотни тюменских спортсменов старше 14 лет, представляющих ДЮСШ «Алькор», Тюменскую региональную федерацию альпинизма, Тюменский государственный нефтегазовый университет и военно-патриотический клуб «Барс».
Свое мастерство в очередной раз продемонстрируют титулованные тюменские спортсмены — лидеры сборной России по ледолазанию: Юлия Каплина, Мария Красавина, Сергей Афанасьев, Станислав Лобзов, а такжедействующие чемпионы мира в командном многоборье Радомир Прощенко и Николай Кузовлев.
Призеры и победители будут удостоены медалей и дипломов.