Частный сектор на ММС останется на неделю без воды

Весь поселок ММС запитан от двух ниток водовода. Одна из них еще в середине зимы была выведена в аварийное состояние и поставлена в ремонт на лето 2014 года. Но и вторая нитка приказала долго жить — на ней случилось два повреждения. Но специалисты ООО «Тюмень водоканал» не могут приступить к ремонту незамедлительно — на подтопленный участок не может пройти даже техника, рассказал руководитель пресс-службы водоканала Иван Камельских.
Он пояснил, что аварийное водоснабжение в поселке оставили, то есть утечка была, но параллельно заменили участок водопровода (более 70 метров трубы) на первой аварийной нитке водопровода. Таким образом, сейчас специалисты приступят к «лечению» двух повреждений на второй нитке. Но сложность там в том, что нужно отсыпать обе площадки, на одну из которых, по предварительным подсчетам нужно около 1,5 кубометров грунта, чтобы техника могла добраться до утечки.
«Предварительный срок работ по восстановлению водоснабжения на ММС — до 14 марта 2014 года. — сказал Иван. — Сколько домов попадет в участок отключения, сказать сложно, поскольку там запитан частный водопровод, к которому присоединяются по нескольку домов. Это не наши сети, учет за ними мы не ведем. Конкретно нам в компанию обращались с жалобами только с трех домов — с двух по Северной, и с одного по Западной улице. Им был организован подвоз воды — к цистерне вышел один мужчина с двумя „полторашками“ и набрал их — вот и все. Но в подвозе им никто не отказывает, они могут обращаться к нам по телефону 540–940».