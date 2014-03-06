nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Частный сектор на ММС останется на неделю без воды

6 марта 2014, 14:02
Две утечки на водопроводных сетях оставили жителей улиц Северная и Западная в поселке ММС без воды, по предварительным данным, до 14 марта.

Весь поселок ММС запитан от двух ниток водовода. Одна из них еще в середине зимы была выведена в аварийное состояние и поставлена в ремонт на лето 2014 года. Но и вторая нитка приказала долго жить — на ней случилось два повреждения. Но специалисты ООО «Тюмень водоканал» не могут приступить к ремонту незамедлительно — на подтопленный участок не может пройти даже техника, рассказал руководитель пресс-службы водоканала Иван Камельских.

Он пояснил, что аварийное водоснабжение в поселке оставили, то есть утечка была, но параллельно заменили участок водопровода (более 70 метров трубы) на первой аварийной нитке водопровода. Таким образом, сейчас специалисты приступят к «лечению» двух повреждений на второй нитке. Но сложность там в том, что нужно отсыпать обе площадки, на одну из которых, по предварительным подсчетам нужно около 1,5 кубометров грунта, чтобы техника могла добраться до утечки.

«Предварительный срок работ по восстановлению водоснабжения на ММС — до 14 марта 2014 года. — сказал Иван. — Сколько домов попадет в участок отключения, сказать сложно, поскольку там запитан частный водопровод, к которому присоединяются по нескольку домов. Это не наши сети, учет за ними мы не ведем. Конкретно нам в компанию обращались с жалобами только с трех домов — с двух по Северной, и с одного по Западной улице. Им был организован подвоз воды — к цистерне вышел один мужчина с двумя „полторашками“ и набрал их — вот и все. Но в подвозе им никто не отказывает, они могут обращаться к нам по телефону 540–940».

#Новости#Водоснабжение#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25