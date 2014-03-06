Частный сектор на ММС останется на неделю без воды

«Предварительный срок работ по восстановлению водоснабжения на ММС — до 14 марта 2014 года. — сказал Иван. — Сколько домов попадет в участок отключения, сказать сложно, поскольку там запитан частный водопровод, к которому присоединяются по нескольку домов. Это не наши сети, учет за ними мы не ведем. Конкретно нам в компанию обращались с жалобами только с трех домов — с двух по Северной, и с одного по Западной улице. Им был организован подвоз воды — к цистерне вышел один мужчина с двумя „полторашками“ и набрал их — вот и все. Но в подвозе им никто не отказывает, они могут обращаться к нам по телефону 540–940».