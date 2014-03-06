Алкоголь — главная причина смертельных отравлений

За 2013 год в Тюменской области зарегистрирован 2571 случай острых отравлений химической этиологии, сообщает Роспотребнадзор. 60,2% отравившихся — мужчины, 39,8% — женщины.
35% случаев приходится на отравление лекарственными препаратами (почти две трети пострадавших — женщины), 28% — другими видами веществ (в том числе товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой).
На отравление спиртосодержащей продукцией приходится 23% случаев, больше 80% отравившихся — мужчины. Несмотря на то, что доля такого вида отравлений не так уж велика, алкоголь — на первом месте среди причин летальных исходов. Всего в 2013 году зарегистрировано 380 смертей от отравлений, из них на долю отравлений спиртосодержащей продукцией приходится 47,7%.