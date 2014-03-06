Алкоголь — главная причина смертельных отравлений

На отравление спиртосодержащей продукцией приходится 23% случаев, больше 80% отравившихся — мужчины. Несмотря на то, что доля такого вида отравлений не так уж велика, алкоголь — на первом месте среди причин летальных исходов. Всего в 2013 году зарегистрировано 380 смертей от отравлений, из них на долю отравлений спиртосодержащей продукцией приходится 47,7%.