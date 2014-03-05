Отношения повара из вагона-ресторана и пассажира закончились кражей

Отметим, что это не единственный за последние несколько дней случай, когда потерпевший из-за собственной доверчивости лишился денег с банковской карты. У 25-летней тюменки украл 3 тысячи рублей ее приятель. Они вместе распивали алкоголь, а когда девушка попросила парня сходить в магазин и дала ему свою карточку, тот снял с нее все деньги и скрылся. Тюменка пыталась сама решить проблему, но приятель не шел на контакт. 20-летнего молодого человека задержали сотрудники полиции, ему предъявлено обвинение в краже, — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.