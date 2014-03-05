Отношения повара из вагона-ресторана и пассажира закончились кражей

2 марта в дежурную часть Тюменского ЛО МВД России обратился 57-летний житель Тазовского района. Он рассказал, что с его банковской карты похитили 184 тысячи рублей.
Как оказалось, северянин ехал в Тюмень на поезде № 377 сообщением «Новый-Уренгой — Казань». Чтобы скоротать время, пассажир выпивал в вагоне-ресторане и общался с обслуживающим персоналом. Прибыв в Тюмень, мужчина предложил одной из новых знакомых поехать в гости к нему в квартиру. Женщина согласилась. На железнодорожном вокзале северянин передал своей даме банковскую карту и сообщил пин-код, чтобы обналичить некоторую сумму для покупки продуктов. Сняв деньги, карту женщина оставила у себя.
На следующее утро пьяный хозяин квартиры попросил женщину сходить в магазин. Воспользовавшись ситуацией, та сняла с карты 184 тысячи рублей. Большую часть денег она потратила на свои нужды. Мужчина заметил пропажу только на следующий день и обратился в полицию.
Как отметили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД на транспорте, подозреваемую задержали в короткие сроки на железнодорожном вокзале Тюмени. Ею оказалась повар вагона-ресторана — 35-летняя жительница Свердловской области. В настоящее время материал направлен по подследственности в территориальный орган внутренних дел города Тюмени.
Отметим, что это не единственный за последние несколько дней случай, когда потерпевший из-за собственной доверчивости лишился денег с банковской карты. У 25-летней тюменки украл 3 тысячи рублей ее приятель. Они вместе распивали алкоголь, а когда девушка попросила парня сходить в магазин и дала ему свою карточку, тот снял с нее все деньги и скрылся. Тюменка пыталась сама решить проблему, но приятель не шел на контакт. 20-летнего молодого человека задержали сотрудники полиции, ему предъявлено обвинение в краже, — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.