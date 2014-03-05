Мужчина не помнит, как оказался в кювете

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, утром на пешеходном переходе на перекрестке улиц 50 лет Октября и Холодильной в Тюмени водитель «Тойоты» со стажем за рулем 22 года не пропустил 49-летнюю женщину, она получила ушибы.
В маршрутном автобусе на улице Дзержинского из-за резкого торможения упал 80-летний пассажир. Дедушка получил переломы ребер.
Автомобиль Mitsubishi опрокинулся в кювет на 437 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, 35-летний водитель, житель ХМАО, ехал в утомленном состоянии, больше он ничего не помнит, обстоятельства выясняются. Мужчина получил травму головы.
В Ялуторовске автомобилем Ford Focus сбит 72-летний пешеход. Пожилой человек попытался перейти улицу вне пешеходного перехода. Он получил сотрясение мозга и рваную рану лица.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области