nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Мужчина не помнит, как оказался в кювете

5 марта 2014, 15:04
Пять дорожно-транспортных происшествий произошло 4 марта на дорогах Тюменской области, в них пострадали пятеро человек.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, утром на пешеходном переходе на перекрестке улиц 50 лет Октября и Холодильной в Тюмени водитель «Тойоты» со стажем за рулем 22 года не пропустил 49-летнюю женщину, она получила ушибы.

В маршрутном автобусе на улице Дзержинского из-за резкого торможения упал 80-летний пассажир. Дедушка получил переломы ребер.

Автомобиль Mitsubishi опрокинулся в кювет на 437 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Предварительно, 35-летний водитель, житель ХМАО, ехал в утомленном состоянии, больше он ничего не помнит, обстоятельства выясняются. Мужчина получил травму головы.

В Ялуторовске автомобилем Ford Focus сбит 72-летний пешеход. Пожилой человек попытался перейти улицу вне пешеходного перехода. Он получил сотрясение мозга и рваную рану лица.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

#Новости#Тюменская область#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25