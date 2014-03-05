Мужчина не помнит, как оказался в кювете

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, утром на пешеходном переходе на перекрестке улиц 50 лет Октября и Холодильной в Тюмени водитель «Тойоты» со стажем за рулем 22 года не пропустил 49-летнюю женщину, она получила ушибы.