За загородные алкомаркеты собрали подписи

«Люди с охотой подписываются за предложение о спецмагазинах. Только за пару часов мы собрали около 347 подписей. Задача утверждения трезвости уже понятна каждому гражданину. Сегодня главное решить этот вопрос на уровне законодательных документов, — поясняет Святослав Варнашов, руководитель организации „Работающая молодежь России“, — У нас большой опыт реализации на практике трезвеннических инициатив. К примеру, участники ТОСов закрывают алкогольные магазины на своих территориях. Юридически сделать это просто, беда в том, что люди об этом просто не знают. Пока не знают».