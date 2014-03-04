За загородные алкомаркеты собрали подписи

Три с половиной сотни подписей под предложением запретить продажу алкоголя в черте города удалось собрать участникам движения Работающая молодежь Сибири. Напомним, антиалкогольный митинг активисты провели в центре Тюмени в минувшее воскресенье.
Во время митинга тюменцам предлагали поддержать законодательную инициативу общественных организаций «Трезвая Тюмень», «Работающая молодежь Сибири» и ТОСа «Мыс Доброй Надежды» — проект закона «О реализации прав граждан на прекращение отравления населения алкогольными и табачными ядами». Согласно предложению борцов за трезвость, алкоголь стоит продавать только в специализированных магазинах и не ближе чем за 1000 метров от границ городов и деревень.
«Люди с охотой подписываются за предложение о спецмагазинах. Только за пару часов мы собрали около 347 подписей. Задача утверждения трезвости уже понятна каждому гражданину. Сегодня главное решить этот вопрос на уровне законодательных документов, — поясняет Святослав Варнашов, руководитель организации „Работающая молодежь России“, — У нас большой опыт реализации на практике трезвеннических инициатив. К примеру, участники ТОСов закрывают алкогольные магазины на своих территориях. Юридически сделать это просто, беда в том, что люди об этом просто не знают. Пока не знают».
Активисты ссылаются на опыт развитых стран, подчеркивая, что жесткие ограничения на продажу алкоголя, в частности, запрет на его продажу в продуктовых магазинах, действуют в Норвегии, Финляндии, Канаде. По мнению выступающих за трезвость тюменцев, создание загородных алкомаркетов поможет решить сразу несколько проблем: «для взрослых исключает случайные покупки ядов; на 100% исключается программирование детей на отравление табаком и алкоголем в продуктовых магазинах; на 100% прекращается доступность табака и алкоголя для детей в магазинах». -Ка следствие — снижение «пьяной» преступности и привлечение молодежи в кружки и спортивные секции.
«Чем мы хуже норвежцев? Вопрошаю тюменцы. Современное законодательство Российской Федерации, а именно п. 5 ст. 16 ФЗ 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…" гласит: „Органы государственной власти, субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции“. Одного только этого пункта достаточно для того, чтобы отрезвить большую часть населения города».