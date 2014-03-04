В розыске «Лады», прицеп и трактор

«Кражи автомобилей с целью перепродажи — дело далеко не такое романтическое, прибыльное и безопасное, как может оказаться на непосвященный взгляд. Слишком много трудноразрешимых проблем встает перед похитителями: найти заказчика, перегнать ему автомобиль, составить договор купли-продажи в более-менее законной форме. Несмотря на то, что срезанием старых и набивкой новых номеров занимаются специалисты с „золотыми“ руками, но все же это слишком трудно и доступно немногим. На любом этапе куча возможностей „погореть“. Разобрать авто на запчасти в соседнем гараже гораздо проще, также как и реализовать машину по запчастям», — поясняют в пресс-службе ОГИБДД.