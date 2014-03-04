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В розыске «Лады», прицеп и трактор

4 марта 2014, 17:28
Тенденции сегодняшнего дня таковы, что взять похитителя по «горячим следам» — одна из самых реальных возможностей вернуть автомобиль хозяину. Других может вообще не быть.
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Тюмень

«Кражи автомобилей с целью перепродажи — дело далеко не такое романтическое, прибыльное и безопасное, как может оказаться на непосвященный взгляд. Слишком много трудноразрешимых проблем встает перед похитителями: найти заказчика, перегнать ему автомобиль, составить договор купли-продажи в более-менее законной форме. Несмотря на то, что срезанием старых и набивкой новых номеров занимаются специалисты с „золотыми“ руками, но все же это слишком трудно и доступно немногим. На любом этапе куча возможностей „погореть“. Разобрать авто на запчасти в соседнем гараже гораздо проще, также как и реализовать машину по запчастям», — поясняют в пресс-службе ОГИБДД.

Машины угоняют отовсюду: из дворов, с улиц, от рынков и магазинов. Уважаемые автомобилисты, берегите свои автомобили не оставляйте их без присмотра! Устанавливайте сигнализации и другие механические средства защиты от угонов.

В случае угона, получения информации о готовящихся или совершенных преступлениях связанных с транспортом звоните по телефонам: 794–610, 794–636.

На сегодняшний день в Тюмени остаются не найденными следующие автомобили:

  1. Трактор МКСМ800, г/н 4358 72, цвет желтый;
  2. ВАЗ 21099, г/н 919 72, цвет ярко-белый;
  3. Toyota Camry, г/н 383 174, цвет черный;
  4. ГАЗ 3102, г/н 725 72, цвет черный;
  5. ВАЗ 2115, г/н 612 55, цвет графитовый;
  6. ВАЗ 2106, г/н 697 72, цвет бежевый;
  7. Toyota Will, г/н 144 72, цвет черный;
  8. ВАЗ 2121, г/н 128 72, цвет белый;
  9. ВАЗ 2114, г/н 836 72, цвет сине-черный;
  10. ВАЗ 2106, г/н 109 72, цвет белый;
  11. ВАЗ 2106, г/н 252 72, цвет белый;
  12. ВАЗ 2107, г/н 680 72, цвет синий;
  13. Прицеп КЗАП-8140, г/н 6529 89, цвет коричневый;
  14. ВАЗ 2110, г/н 056 45, цвет темно-зеленый;
  15. Mercedes Benz ML-350, г/н 618 72, цвет черный;
  16. BMW 325i, г/н 325 89, цвет темно-синий;
  17. ГАЗ 3110, г/н 597 72, цвет белый;
  18. ВАЗ 2107, г/н 196 72, цвет коричневый;
  19. ВАЗ 21061, г/н 874 72, цвет белый;
  20. ВАЗ 2110, г/н 981 72, цвет желто-зеленый;
  21. ГАЗ 3110, г/н 587 72, цвет белый;
  22. ВАЗ111130, г/н 953 72, цвет серо — голубой;
  23. ГАЗель, г/н 531 72, цвет белый;
  24. ВАЗ 21124, г/н 638 72, цвет черный;
  25. Mazda Atenza, г/н 280 96, цвет серебристый;
  26. ВАЗ 21099, г/н 990 72, цвет сине-зеленый;
  27. ВАЗ 2110, г/н 672 72, цвет светло-серебристый;
  28. Трактор, г/н 432572;
  29. BMW Х5, г/н 768 72, цвет черный;
  30. Lexus RX350, г/н 001 72, цвет белый.
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