В Березняки пустят дополнительные автобусы

В пресс-службе «Тюменьгортранса» сообщают, что с 11 марта пассажиры смогут уехать в город от остановки, расположенной у дома № 25 по улице Садовой, на дополнительных рейсах маршрута № 36 в 07:19 и 09:04 ежедневно. Остальные рейсы будут выполняться по привычной схеме. Изменения в работе маршрута на расписании движения автобусов существенно не скажутся.