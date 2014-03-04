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В Березняки пустят дополнительные автобусы

4 марта 2014, 13:03
Два утренних рейса автобусного маршрута № 36 «Центральный рынок — с/о Текстильщик» будут проходить через остановочный пункт «п. Березняковский».
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Тюмень

В пресс-службе «Тюменьгортранса» сообщают, что с 11 марта пассажиры смогут уехать в город от остановки, расположенной у дома № 25 по улице Садовой, на дополнительных рейсах маршрута № 36 в 07:19 и 09:04 ежедневно. Остальные рейсы будут выполняться по привычной схеме. Изменения в работе маршрута на расписании движения автобусов существенно не скажутся.

Отметим, с просьбой о запуске дополнительного транспорта в утреннее время обратились жители поселка.

В ближайшие дни ТПАТП № 2, обслуживающее маршрут № 36, получит новые схемы и графики движения, а на автобусной остановке «п. Березняковский» появятся информационные таблички с расписаниями и объявления для пассажиров.

Получить подробную информацию о работе общественного транспорта Тюмени можно по бесплатному номеру телефона информационно-диспетчерской службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924.

#Новости#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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