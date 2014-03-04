Угнал машину без аккумулятора, прихватив «свою» АКБ

Несмотря на возможно большой период совершения преступления, незамедлительно разосланная ориентировка, привела к задержанию злоумышленника в дежурные сутки. Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.
По приметам экипажем полка ДПС ГИБДД остановлен автомобиль под управлением 20-летнего безработного тюменца. Молодой человек обратил внимание на автомобиль, по внешним признакам долгое время находящийся без движения. Поставив в него свой аккумулятор, злоумышленник поехал кататься.
Как оказалось, ранее судимый за мошенничество задержанный и аккумулятор тоже накануне похитил. Вскрыв ночью форточку автомобиля ВАЗ-21013, злоумышленник похитил аккумулятор стоимостью около 2 000 рублей. Потерпевший и не подозревал, что уже не сможет завести свою машину.
С подозреваемым продолжается работа на предмет установления его причастности к аналогичным преступлениям, автомобиль возвращен законному владельцу.
По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.
Еще два угона за сутки раскрыты по «горячим» следам тюменскими полицейскими. Так, 1 марта в ночное время сотрудниками полка ДПС ГИБДД остановлен автомобиль под управлением нетрезвого водителя.
Безработный ранее не судимый правонарушитель, как и его пассажир, скрыться не пытались, так как находились в состоянии алкогольного опьянения. Позже сотрудниками полиции было установлено, что автомобиль задержанному не принадлежит. Мужчины распивали алкогольные напитки вместе с потерпевшим, в какой-то момент, воспользовавшись тем, что приятель отвлекся, знакомые взяли ключи и отправились за новой порцией алкоголя. Угнанный, к тому же взятый в аренду, автомобиль в поврежденном состоянии возвращен владельцу, который и не подозревал о том, что на какое-то время лишился транспортного средства.
В этот же день также в ночное время в отдел полиции № 5 поступило сообщение об угоне автомобиля Toyota Camry. Из Центра оперативного управления силами и средствами были направлены комплексные силы полиции для задержания злоумышленника по «горячим» следам.
Несколькими часами позже экипажем полка ДПС ГИБДД по улице Мельникайте был обнаружен автомобиль, проходящий по ориентировкам, под управлением 29-летнего мужчины. Правонарушитель является жителем Тюмени, в настоящее время он нигде официально не трудоустроен, ранее мужчина судим не был. Во время задержания злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и активного сопротивления не оказывал.
Как выяснилось, накануне компания тюменцев употребляла спиртные напитки, и в какой-то момент, когда потерпевшая отправилась спать, задержанный решил покататься на чужой машине, что не составило труда, так как ключи находились в свободном доступе.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).
Полицейске Тюмени напоминают о том, что зачастую алкоголь, при его чрезмерном употреблении, приводит к слишком тяжелым последствиям. Не забывайте, что автомобиль — это средство повышенной опасности — исключите возможность получения управления свободным доступом, к тому же в нетрезвом состоянии.