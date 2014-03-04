Угнал машину без аккумулятора, прихватив «свою» АКБ

Безработный ранее не судимый правонарушитель, как и его пассажир, скрыться не пытались, так как находились в состоянии алкогольного опьянения. Позже сотрудниками полиции было установлено, что автомобиль задержанному не принадлежит. Мужчины распивали алкогольные напитки вместе с потерпевшим, в какой-то момент, воспользовавшись тем, что приятель отвлекся, знакомые взяли ключи и отправились за новой порцией алкоголя. Угнанный, к тому же взятый в аренду, автомобиль в поврежденном состоянии возвращен владельцу, который и не подозревал о том, что на какое-то время лишился транспортного средства.