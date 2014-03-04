УФАС: Прибыль для автошкол важнее репутации?

В этом уверены в УФАС, и арбитражный суд Тюменской области подтвердил обоснованность решения антимонопольного органа.
Напомним, в декабре 2012 года представители НП «Союз автомобильных школ Тюменской области» на совещании в Тюменской областной думе заявили о необходимости установления минимальной цены за обучение водителей на категорию B в размере 25 000 рублей.
Обещания не заставили себя долго ждать, и в январе 2013, стоимость необоснованно сравнялись у всех на уровне обговоренного ценового порога.
Как сообщает пресс-служба УФАС, участниками картельного сговора стали: ООО «УПК «Автомобилист», НОУ «Галатея», ООО «Лидер», ООО «Центр Лидер», ООО «Сентябрь», ООО «СТ «Вега», ООО «Мира», ООО «А-Класс», ООО «Сибирь-72», ООО «Машинка-плюс», ООО «Машинка», ООО «Автошкола Авангард», ООО «Авто-Курс», ООО «ГаранТ», ООО «Автошкола «ФОРСАЖ», НО НОУ Автошкола «Престиж», ООО «Класс-В», НОУ ЦНПС «Мобилес», ООО «Сибирь Авто».
Тюменское УФАС России признало в отношении вышеперечисленных автошкол картельный сговор, а три автошколы их них были привлечены дополнительно еще к административной ответственности за непредставление информации антимонопольному органу.
Ранее, по штрафам за непредставление информации, позиция Тюменского УФАС была поддержана судами двух инстанций.
«Участники картелей должны осознавать, что картель — это очень дорогая и опасная игра, ведь помимо материальных затрат на оплату огромных оборотных штрафов государству, они теряют и свой репетиционный капитал, наработанный годами, теряют доверие партнеров и своих потенциальных потребителей», — прокомментировал ситуацию руководитель Управления Дмитрий Шалабодов.
Для справки: В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок.