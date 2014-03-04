Убитого мужчину нашли в туалете на вокзале

Это произошло в ночь с 27 на 28 февраля. 30-летний В. и 21-летний У. были пьяны и находились в пассажирском здании на станции Юшала Свердловской железной дороги. Как отмечают в пресс-службе транспортной прокуратуры Тюменской области, молодые люди из личной неприязни избили гражданина З. — каждый нанес ему не менее пяти ударов кулаками и ногами по голове, груди и животу. От причиненных телесных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия. В пресс-службе Тюменского ЛО МВД на транспорте уточняют, что погибший мужчина был инвалидом второй группы.