Убитого мужчину нашли в туалете на вокзале

Это произошло в ночь с 27 на 28 февраля. 30-летний В. и 21-летний У. были пьяны и находились в пассажирском здании на станции Юшала Свердловской железной дороги. Как отмечают в пресс-службе транспортной прокуратуры Тюменской области, молодые люди из личной неприязни избили гражданина З. — каждый нанес ему не менее пяти ударов кулаками и ногами по голове, груди и животу. От причиненных телесных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия. В пресс-службе Тюменского ЛО МВД на транспорте уточняют, что погибший мужчина был инвалидом второй группы.
Чтобы скрыть следы преступления, нетрезвые приятели перенесли труп потерпевшего в расположенный на перроне туалет. Утром 28 февраля тело было обнаружено, а уже через сутки транспортные полицейские задержали злоумышленников. В ходе допроса они дали признательные показания, сознавшись в содеянном.
В настоящее время В. и У. предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Молодые люди взяты под стражу.
Отметим, что санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.