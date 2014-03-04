У школ появятся новые светофоры и «зебры»

С установлением плюсовых температур, у образовательных учреждений областного центра в 186-ти местах будет нанесена разметка «зебра» желто-белого цвета со сплошным закрашиванием проезжей части. Тюменские «зебры» красят желтым и белым цветом с 2006 года, но теперь, согласно новым стандартам, между желтыми и белыми полосами не будет разрыва. Разметка пешеходных переходов будет наноситься как пластичными материалами, так и краской.