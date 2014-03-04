У школ появятся новые светофоры и «зебры»

Пешеходные переходы у детских образовательных учреждений Тюмени будут оборудованы согласно новым правилам, вступившим в действие с 28 февраля текущего года. В региональной Госавтоинспекции в настоящее время также решается вопрос об ограничении скоростного режима у ряда школ и детских садов областной столицы до 40 километров в час.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области, на нерегулируемых пешеходных переходах у 17-ти тюменских школ установят светофоры Т7, работающие в режиме желтого мигания для привлечения внимания водителей к пешеходам. Дополнительно к существующим, будут установлены «лежачие полицейские» у 15-ти школ. Также у 15-ти школ появятся дополнительные дорожные знаки «Пешеходный переход» на Г-образных опорах с выносом над проезжей частью.
С установлением плюсовых температур, у образовательных учреждений областного центра в 186-ти местах будет нанесена разметка «зебра» желто-белого цвета со сплошным закрашиванием проезжей части. Тюменские «зебры» красят желтым и белым цветом с 2006 года, но теперь, согласно новым стандартам, между желтыми и белыми полосами не будет разрыва. Разметка пешеходных переходов будет наноситься как пластичными материалами, так и краской.
Как сообщил начальник отдела безопасности дорожного движения департамента жизнедеятельности населения администрации города Антон Иванькович, все эти меры предусмотрены планом дополнительных инженерно-технических мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на пешеходных переходах, расположенных у образовательных учреждений. План разработан администрацией Тюмени и согласован с Госавтоинспекцией.
В настоящее время вблизи 64-х тюменских образовательных учреждений имеются светофоры, 93 участка улиц обустроены «лежачими полицейскими».