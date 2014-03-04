У 22-летней матери двоих детей изъяли кило героина

Как отметили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области, 22-летняя задержанная в России не зарегистрирована, а в доме проживала по устному договору найма. При этом она никогда нигде не работала, имеет один класс образования. Сама она замужем, мать двоих детей в возрасте 2 и 4 лет.