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У 22-летней матери двоих детей изъяли кило героина

4 марта 2014, 17:08
Около килограмма героина изъяли на днях сотрудники областного управления наркоконтроля у жительницы тюменского поселка Нефтяников.
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Тюмень

Часть наркотика находилась в частном доме по месту проживания женщины, часть — в тайнике, оборудованном на приусадебном участке. По словам экспертов-химиков Управления ФСКН России по Тюменской области, общий объем изъятого приближается к десяти тысячам средне-разовых доз.

Как отметили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области, 22-летняя задержанная в России не зарегистрирована, а в доме проживала по устному договору найма. При этом она никогда нигде не работала, имеет один класс образования. Сама она замужем, мать двоих детей в возрасте 2 и 4 лет.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы за хранение и сбыт наркотиков в крупном размере.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Общество
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