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Шестеро тюменцев отравились хлором в бассейне

4 марта 2014, 11:12
Шестеро жителей Тюмени были госпитализированы в Тюменскую областную клиническую больницу № 1 с диагнозом «отравление парами хлора лёгкой степени тяжести». Об этом больница экстренно известила областное управление Роспотребнадзора.

Отравление получили тюменцы, накануне посетившие бассейн спортивно-развлекательного комплекса ООО «Атлантик», сообщают в управлении. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По указанному факту областным управлением Роспотребнадзора проводится внеплановая согласованная с областной прокуратурой выездная проверка в отношении ООО «Атлантик». Работа бассейна приостановлена, материалы переданы в суд.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии готовят совещание-семинар для владельцев бассейнов.

#Новости#Бассейн#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Отравления#Медицина#Дарья#Общество
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