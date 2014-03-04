Шестеро тюменцев отравились хлором в бассейне

Отравление получили тюменцы, накануне посетившие бассейн спортивно-развлекательного комплекса ООО «Атлантик», сообщают в управлении. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По указанному факту областным управлением Роспотребнадзора проводится внеплановая согласованная с областной прокуратурой выездная проверка в отношении ООО «Атлантик». Работа бассейна приостановлена, материалы переданы в суд.