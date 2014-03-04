Премьера «Приключений мистера Пибоди и Шермана» — в «Синема Парке»

Мистер Пибоди, самая умная собака в мире, и его непослушный воспитанник Шерман с помощью машины времени Вейбек могут отправляться на поиски самых невероятных для человека — или собаки — приключений. Но когда Шерман включил Вейбек, чтобы удивить и «прокатить» во времени свою подружку Пенни, они случайно сделали дыру во вселенной, что нарушило ход самых важных событий мировой истории. Пока они окончательно не изменили прошлое, настоящее и будущее, на выручку должен прийти мистер Пибоди, столкнувшийся с самой главной проблемой любой эпохи: как быть хорошим родителем. Эта путешествующая во времени троица оставит свой след в истории.