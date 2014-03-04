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Премьера «Приключений мистера Пибоди и Шермана» — в «Синема Парке»

4 марта 2014, 15:56
В среду, 5 марта, в «Синема Парк DeLUXE» состоится премьерный показ мультфильма «Приключения мистера Пибоди и Шермана». Начало в 20:00.
Сюжет
Тюмень

Мистер Пибоди, самая умная собака в мире, и его непослушный воспитанник Шерман с помощью машины времени Вейбек могут отправляться на поиски самых невероятных для человека — или собаки — приключений. Но когда Шерман включил Вейбек, чтобы удивить и «прокатить» во времени свою подружку Пенни, они случайно сделали дыру во вселенной, что нарушило ход самых важных событий мировой истории. Пока они окончательно не изменили прошлое, настоящее и будущее, на выручку должен прийти мистер Пибоди, столкнувшийся с самой главной проблемой любой эпохи: как быть хорошим родителем. Эта путешествующая во времени троица оставит свой след в истории.

Фильм «Приключения мистера Пибоди и Шермана» — это приключенческая комедия с элементами научной фантастики, путешествием во времени, чужестранцами и умными разговорами, и все это объединяют необычные отношения между главными героями — собакой и мальчиком.

Билеты спрашивайте в кассах кинотеатра «Синема парк DeLuxe», ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70. Телефон: 8-800-7-000-111, cinemapark.ru.

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