Премьера «Приключений мистера Пибоди и Шермана» — в «Синема Парке»

Мистер Пибоди, самая умная собака в мире, и его непослушный воспитанник Шерман с помощью машины времени Вейбек могут отправляться на поиски самых невероятных для человека — или собаки — приключений. Но когда Шерман включил Вейбек, чтобы удивить и «прокатить» во времени свою подружку Пенни, они случайно сделали дыру во вселенной, что нарушило ход самых важных событий мировой истории. Пока они окончательно не изменили прошлое, настоящее и будущее, на выручку должен прийти мистер Пибоди, столкнувшийся с самой главной проблемой любой эпохи: как быть хорошим родителем. Эта путешествующая во времени троица оставит свой след в истории.
Фильм «Приключения мистера Пибоди и Шермана» — это приключенческая комедия с элементами научной фантастики, путешествием во времени, чужестранцами и умными разговорами, и все это объединяют необычные отношения между главными героями — собакой и мальчиком.
Билеты спрашивайте в кассах кинотеатра «Синема парк DeLuxe», ТРЦ «Гудвин», ул. Максима Горького, 70. Телефон: 8-800-7-000-111, cinemapark.ru.