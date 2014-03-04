Пожилой мужчина сбил школьника на пешеходном переходе

Шесть человек пострадали в столкновении автомобиля Peugeot 206 и УАЗа, произошедшем около шести часов утра на улице Пролетарской областного центра. По предварительным данным, аварию спровоцировала 22-летняя девушка, управлявшая автомобилем Peugeot и находившаяся в нетрезвом состоянии. В результате происшествия травмы головы и грудной клетки получили сама водительница иномарки и двое ее пассажиров, 25-летние девушка и молодой человек, сообщают в пресс-службе ГИБДД. Также травмы головы и ушибы у 51-летнего водителя УАЗа и двух его пассажирок, 54-летних женщин.