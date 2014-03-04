Пожилой мужчина сбил школьника на пешеходном переходе

Шесть человек пострадали в столкновении автомобиля Peugeot 206 и УАЗа, произошедшем около шести часов утра на улице Пролетарской областного центра. По предварительным данным, аварию спровоцировала 22-летняя девушка, управлявшая автомобилем Peugeot и находившаяся в нетрезвом состоянии. В результате происшествия травмы головы и грудной клетки получили сама водительница иномарки и двое ее пассажиров, 25-летние девушка и молодой человек, сообщают в пресс-службе ГИБДД. Также травмы головы и ушибы у 51-летнего водителя УАЗа и двух его пассажирок, 54-летних женщин.
Около восьми часов утра на пешеходном переходе на улице Пархоменко автомобилем Toyota Corolla сбит 11-летний ребенок. По предварительным данным, пятиклассник шел в школу и переходил дорогу, соблюдая правила дорожного движения. По всей видимости, пожилой водитель «Тойоты», которому 85 лет, в сумерках не заметил ребенка на своем пути. Мальчик был одет в одежду темных тонов, световозвращающих элементов на одежде не было. В результате происшествия школьник получил травмы бедра и поясницы.
Автомобиль Renault Sandero сбил 29-летнюю женщину на пешеходном переходе на пересечении улиц Ленина и Свободы в городе Ялуторовске также около восьми часов утра. У пострадавшей травмы бедра и локтя.
Трактор «Беларус» и автомобиль «Лада»-десятка столкнулись в поселке Емуртлинский Упоровского района. Аварию спровоцировал, по предварительным данным, тракторист, выезжая на дорогу с прилегающей территории. Травму головы в результате происшествия получила 47-летняя пассажирка автомобиля.
Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области