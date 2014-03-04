Подарочные сертификаты — за лучший женский hand made

Как порадовать девушку на 8 Марта? Дать ей возможность выговориться, помечтать и, конечно же, подарить ей что-нибудь приятное. Так решила редакция NashGorod.ru, придумывая специальную страничку, посвященную главному женскому празднику.
— поучаствуйте в конкурсе женского hand made и выиграйте один из трех сертификатов на сумму 2000, 1500, 1000 рублей от замечательного магазина товаров для рукоделия La бусина (Профсоюзная, 70). Здесь вы найдете пластмассовую фурнитуру для бижутерии, керамику, бисер, вязаные детали, бусины из прозрачного стекла и многое другое.
Победители будут определяться в два этапа. Первый — жюри выберет 10 лучших работ. Второй — голосование в новостях сайта. Фотографии принимаются до 8 марта, голосование пройдет с 9 по 12 марта включительно.
— загрузите на «Стену желаний» фотографию того, о чем вы грезите днями и ночами. Станьте на шаг ближе к мечте!
— поплачьтесь в виртуальную жилетку: выскажите, все, что накипело. Расскажите всем, что вас беспокоит, что мешает вам в полной мере наслаждаться ласковым весенним солнцем, и, может быть, решение проблемы придет;
— поучаствуйте в опросе «Как часто вам дарят цветы?».
Желаем вам вдохновлять и быть вдохновленными! Улыбок, счастья, порхания и легкости!