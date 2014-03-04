Перевозчик оштрафован за 14-часовые смены водителей

В соответствии с законодательством продолжительность дневной работы (смены) водителей при суммированном учете рабочего времени не может превышать 10 часов. В исключительных случаях по согласованию с представительным органом работников рабочий день водителей может быть увеличен до 12 часов, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.