Перевозчик оштрафован за 14-часовые смены водителей

В соответствии с законодательством продолжительность дневной работы (смены) водителей при суммированном учете рабочего времени не может превышать 10 часов. В исключительных случаях по согласованию с представительным органом работников рабочий день водителей может быть увеличен до 12 часов, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Между тем, проверяющие установили, что у предпринимателя Сергея Шулепова водители, осуществлявшие перевозки пассажиров по маршруту № 70, работали в среднем по 14 часов в сутки. Все это ставило под угрозу безопасность пассажиров.
Прокуратура округа в отношении перевозчика возбудила административное дело по ч. 4 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). По результатам рассмотрения дела арбитражный суд Тюменской области оштрафовал его на 4 тысячи рублей.