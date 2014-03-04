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Открывать разные театральные жанры тюменцам будут в течение года

4 марта 2014, 09:39
С разнообразием видов современного театра познакомит тюменцев «Мимикрия» — в марте открывается второй сезон проекта «Экспериментальная сцена».
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Тюмень

В сезоне 2012–2013 в проекте «Экспериментальная сцена» театры нашего города выступали в необычных пространствах — на парковке, в фотостудии, общежитии, скейт-парке и других. В этом году концепция будет другой.

С марта по ноябрь, ежемесячно, предполагается проведение творческих лабораторий продолжительностью от одного до трех дней по разным театральным жанрам: театр пантомимы, театр клоунады, литературный театр, театр художника, уличный театр, документальный и другие.

Первым событием станет лаборатория «Школа mime pur Этьена Декру», которую проведет кандидат искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской академии театрального искусства Елена Маркова. Лаборатория пройдет 15, 16 марта в Тюменском драматическом театре, «Сцена на Пятом».

Профессиональные актеры и режиссеры познакомятся со школой mime pur, созданной французским актером, режиссером, педагогом Этьеном Декру, сообщает пресс-служба театра «Мимикрия».

Для того чтобы принять участие в лаборатории необходимо заполнить заявку на сайте: moi-portal.ru/es2014.

Участие в лаборатории бесплатное. Внимание, количество участников ограничено.

Маркова Елена Викторовна — профессор кафедры зарубежного искусства Санкт-Петербургской академии театрального искусства, кандидат искусствоведения. Преподаватель основы современной пантомимы и её теории. Елена Викторовна также является постановщиком пластики ряда спектаклей в драматических театрах и театрах кукол и создателем электронного архива современной пантомимы.

Проект «Экспериментальная сцена» проходит при поддержке Союза театральных деятелей РФ и российского центра Международной ассоциации любительских театров (АИТА), а так же департамента по спорту и молодежной политики Тюменской области.

Продюсером и директором проекта является художественный руководитель театра «Мимикрия» — Любовь Лешукова. Куратор и сопродюсер — депутат Тюменской областной Думы Павел Белявский.

#Новости#Театр Мимикрия#Экспериментальная сцена#Театр#Тюмень#Ирина#Культура
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