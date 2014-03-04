На Мельникайте — 30 лет Победы появился новый знак

Автомобилисты уверены, что на перекрестке начнутся проблемы из-за любителей создавать «средний» ряд. Потому что до этого они умудрялись «выдавливать» тех, кто ехал по правому, а сами лезли в их ряд. Те же, кому нужно повернуть по стрелке на 30 лет Победы, теперь наверняка, еще не доехав до расширения дороги, будут сигналить стоящим прямо и требовать их пропустить.