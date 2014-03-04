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На Мельникайте — 30 лет Победы появился новый знак

4 марта 2014, 12:09
На прошлой неделе на перекрестке улиц Мельникайте и 30 лет Победы заменили один из знаков.
Сюжет
Тюмень

Теперь на съезде с моста в сторону микрорайонов из крайнего правого ряда разрешено поворачивать только направо. Раньше над полосой висел знак «Прямо и направо».

Автомобилисты уверены, что на перекрестке начнутся проблемы из-за любителей создавать «средний» ряд. Потому что до этого они умудрялись «выдавливать» тех, кто ехал по правому, а сами лезли в их ряд. Те же, кому нужно повернуть по стрелке на 30 лет Победы, теперь наверняка, еще не доехав до расширения дороги, будут сигналить стоящим прямо и требовать их пропустить.

Уважаемые водители, будьте внимательны и взаимовежливы на данном участке дороги.

#Новости#Тюмень#Дороги#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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