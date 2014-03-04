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Конфликт на дороге довел до суда

4 марта 2014, 16:26
В Тюмени перед судом предстанет водитель, который в ходе конфликта на дороге избил другого водителя.
Сюжет
Драка

Прокуратура Ленинского округа утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 27-летнего тюменца Сергея Гаджибалаева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Как установлено расследованием, 17 октября 2013 года у Гаджибалаева, управлявшего автомобилем Kia Bongo, на дороге произошел конфликт с 34-летним водителем Chevrolet Aveo. Гаджибалаев, полагая, что Chevrolet его подрезал, подошел к водителю и нанес ему рукой не менее четырех ударов по лицу. Потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина обратился в полицию, в результате было возбуждено уголовное дело. Материалы его направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 1 ст. 112 УК РФ предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

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