Конфликт на дороге довел до суда

Прокуратура Ленинского округа утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 27-летнего тюменца Сергея Гаджибалаева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Как установлено расследованием, 17 октября 2013 года у Гаджибалаева, управлявшего автомобилем Kia Bongo, на дороге произошел конфликт с 34-летним водителем Chevrolet Aveo. Гаджибалаев, полагая, что Chevrolet его подрезал, подошел к водителю и нанес ему рукой не менее четырех ударов по лицу. Потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Мужчина обратился в полицию, в результате было возбуждено уголовное дело. Материалы его направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.
Для сведения: санкция ч. 1 ст. 112 УК РФ предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.