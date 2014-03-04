Конфликт на дороге довел до суда

Как установлено расследованием, 17 октября 2013 года у Гаджибалаева, управлявшего автомобилем Kia Bongo, на дороге произошел конфликт с 34-летним водителем Chevrolet Aveo. Гаджибалаев, полагая, что Chevrolet его подрезал, подошел к водителю и нанес ему рукой не менее четырех ударов по лицу. Потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.