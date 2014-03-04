Из Родительского комитета вышел Константин Шестаков

Константин Шестаков занимал в ТРК должность заместителя председателя по информационной политике и руководителя информационного отдела, и его выход из организации связан именно с этой составляющей ее деятельности. «У нас возникли разногласия в области информационной политики, я был не совсем согласен с некоторыми подходами и поэтому отошел от дел», — скупо комментирует произошедшее Шестаков. По его оценке, ТРК, продолжая бороться за нравственность и поднимая актуальные вопросы, в последнее время «не совсем точно» подают информацию об этом, не разъясняют должным образом позицию комитета, в итоге превращая в «информационный вброс», который «работает в противоположном направлении».