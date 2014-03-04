Из Родительского комитета вышел Константин Шестаков

Изменения в составе правления Тюменского родительского комитета произошли в начале этого года. Организацию покинули четыре человека, в том числе известный в Тюмени Константин Шестаков. В ТРК заявляют, что изменения не повлияют на работу организации.
Константин Шестаков занимал в ТРК должность заместителя председателя по информационной политике и руководителя информационного отдела, и его выход из организации связан именно с этой составляющей ее деятельности. «У нас возникли разногласия в области информационной политики, я был не совсем согласен с некоторыми подходами и поэтому отошел от дел», — скупо комментирует произошедшее Шестаков. По его оценке, ТРК, продолжая бороться за нравственность и поднимая актуальные вопросы, в последнее время «не совсем точно» подают информацию об этом, не разъясняют должным образом позицию комитета, в итоге превращая в «информационный вброс», который «работает в противоположном направлении».
Вместе с Константином Шестаковым из правления ТРК вышла его команда — еще три человека. Активист подчеркивает, что при этом заниматься социально работой никто не прекратил: его коллеги продолжают работать в центре защиты материнства «Покров», сам Шестаков принял предложение стать директором Семейного Екатерининского центра в Екатеринбурге, и теперь фактически живет на два города, продолжая курировать тюменские проекты, которыми занимался еще во время работы в ТГРК.
Председатель ТРК Андрей Добрынин подчеркивает, что с вышедшими членами правления расстались мирно, изменение состава руководства не внесет никаких серьезных корректив в работу организации: она продолжит бороться за нравственность. «К сожалению, СМИ вытягивает какие-то скандальные новости, например, историю про „Кысю“, но ведь мы ведем постоянную реальную работу, реагируем на сигналы, которые поступают от горожан. Так, вчера на нашу горячую линию поступило два сообщения, в частности, о продаже алкоголя неподалеку от детского сада. Будем разбираться. И таких дел много, просто не все мы афишируем в СМИ, часто лучше добиваться справедливости дипломатическими методами».
Андрей Добрынин отметил, что смена правления заключается не только в уходе нескольких членов, но в появлении нового — профессора ТюмГУ Натальи Малярчук (она выступала экспертом в обсуждении конкурса «Топ-модель по-детски»).
Фото: 1tv.ru