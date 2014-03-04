17-летний водитель на «Мерседесе» сбил инспектора ДПС

Скрыться молодому человеку не удалось. Он был задержан сотрудниками полиции. Как выяснилось, новенький «заряженный» Mercedes С63 принадлежит 23-летнему тюменцу, а за рулем находился его 17-летний приятель. Марат при поддержке отца активно занимается авто и мотоспортом, но водительского удостоверения в силу возраста пока не имеет. В 2013 году сотрудники ГИБДД уже задерживали Марата за езду без прав. «Весьма прискорбно, что юный спортсмен не сознает различий между гоночной трассой и дорогой общего пользования», — отмечают в ведомстве.