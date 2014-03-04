17-летний водитель на «Мерседесе» сбил инспектора ДПС

Подробности происшествия сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. Оказалось, что 17-летний тюменец на «Мерседесе» умышленно сбил инспектора ДПС.
Жалобы от возмущенных граждан на автомобиль Mercedes без государственных регистрационных знаков, грубо нарушающий правила движения на тюменских улицах, начали поступать в дежурную часть ГИБДД днем 3 марта. Информация была передана нарядам дорожно-патрульной службы.
В 11-м часу вечера Mercedes попытался остановить наряд ДПС на пересечении улиц Республики и Профсоюзной. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться. Началось преследование. Остановить и блокировать иномарку удалось нарядам ДПС и вневедомственной охраны на пересечении улиц Луначарского и Полевой. Молодой человек, находившийся в автомобиле, закрылся в салоне машины и отказался выполнять требования сотрудников полиции. Выбрав момент, водитель автомобиля предпринял попытку скрыться, резко нажал на газ, при этом умышленно проехав по ноге инспектора ДПС.
Скрыться молодому человеку не удалось. Он был задержан сотрудниками полиции. Как выяснилось, новенький «заряженный» Mercedes С63 принадлежит 23-летнему тюменцу, а за рулем находился его 17-летний приятель. Марат при поддержке отца активно занимается авто и мотоспортом, но водительского удостоверения в силу возраста пока не имеет. В 2013 году сотрудники ГИБДД уже задерживали Марата за езду без прав. «Весьма прискорбно, что юный спортсмен не сознает различий между гоночной трассой и дорогой общего пользования», — отмечают в ведомстве.
Инспектор полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области получил ушиб и перелом пальцев стопы ноги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области