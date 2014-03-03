Звезда романса — в Тюменской филармонии

После победы Ирины Крутовой на Международном конкурсе «Романсиада» зрители и члены жюри единодушно отмечали наличие у певицы великолепных вокальных данных и колоссальный по силе воздействия дар драматической актрисы. Ее нежный серебристый голос, природный актерский талант, южный темперамент и особая одухотворенность исполнения показали, что в романсовый мир вошла новая интересная творческая личность.