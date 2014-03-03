Звезда романса — в Тюменской филармонии

Певица, исполнительница старинных и современных русских романсов, лауреат международных конкурсов Ирина Крутова 14 марта выступит в Тюменской филармонии. Она исполнит концерт «Я возвращаю ваш портрет…», посвященный звездам советской эстрады.
Ирина Крутова — певица, олицетворяющая собой романс XXI века. Называемая прессой за свои концертные программы «звездой романса», Ирина Крутова в 2007 году была удостоена звания национального достояния России.
После победы Ирины Крутовой на Международном конкурсе «Романсиада» зрители и члены жюри единодушно отмечали наличие у певицы великолепных вокальных данных и колоссальный по силе воздействия дар драматической актрисы. Ее нежный серебристый голос, природный актерский талант, южный темперамент и особая одухотворенность исполнения показали, что в романсовый мир вошла новая интересная творческая личность.
Подготовка множества самых разнообразных концертных программ, постоянные выступления на малых и больших сценах столицы, гастроли и выступления в городах России сделали имя Ирины Крутовой узнаваемым и любимым многими ценителями романсового жанра.
Партию фортепиано исполняет Оксана Петриченко, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии. Это последний концерт абонемента, посвященного романсу, в этом сезоне.
Стоимость билетов: 400–800 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.