Завершено расследование массового убийства рабочих-лесорубов

Мужчины 1956 и 1988 годов рождения обвиняются по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью); п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем); ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, сопряженное с разбоем); ч.1 и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение и уничтожение документов).