Завершено расследование массового убийства рабочих-лесорубов

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту массового убийства вблизи трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск». Напомним, в ноябре прошлого года пятеро рабочих были застрелены из охотничьего ружья, зарублены топором и зарезаны ножом. Обвиняемыми по делу проходят двое ранее судимых жителей Курганской области.
Преступление произошло 2 ноября 2013 года в 250 метрах от федеральной автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Уватском районе. Как сообщалось ранее, в ходе распития алкоголя между рабочими бригады, занимающимися вырубкой кустарников под линией электропередач, возник конфликт. Двое обвиняемых убили пятерых своих коллег.
«Погибшие были убиты из охотничьего ружья, зарублены топором и зарезаны ножом. Шестой сотрудник бригады, раненный в плечо, остался жив. Мотивом для жестокой расправы послужили оскорбительные высказывания убитых в адрес супруги одного из обвиняемых, обоюдное намерение соучастников завладеть деньгами, предназначавшимися в качестве оплаты труда всей бригаде, а также хищение другого ценного имущества жертв преступления», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Завладев имуществом убитых коллег, мужчины скрылись с места преступления в Курганскую область на похищенной у одного из потерпевших машине. По дороге соучастники сокрыли следы и орудия преступлений. Так, используемое при убийстве ружье они разобрали и выбросили в реку Иртыш в 70 километрах от места преступления.
Через некоторое время сообщники были задержаны в Курганской области. Кроме того, сотрудники СУ СК РФ по Тюменской области подняли со дна реки с помощью криминалистического оборудования части орудия убийства.
Мужчины 1956 и 1988 годов рождения обвиняются по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью); п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем); ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, сопряженное с разбоем); ч.1 и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение и уничтожение документов).
С учетом объема доказательств соучастники признали свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд для рассмотрения по существу.