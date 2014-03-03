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Заболеваемость ВИЧ выросла

3 марта 2014, 11:56
В Тюменской области наблюдается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сообщает Роспотребнадзор. В 2013 году зараженных было 103,1 на 100 тысяч населения.

«Среди населения Тюменской области в 2013 году зарегистрировано случаев ВИЧ-инфицирования в 6 раз больше, чем воздушно-капельных инфекций (коклюш, скарлатина, паротит, краснуха) и на 25% больше, чем туберкулеза», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Специалисты отмечают, что в 2013 году в Тюменской области не было зарегистрировано случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией (как и вирусными гепатитами В, С).

В этом году, сообщают в управлении, планируется активная профилактическая работа по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции с привлечением всех уровней системы здравоохранения области и органов власти.

#Новости#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Медицина#Дарья#Общество
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