Заболеваемость ВИЧ выросла

«Среди населения Тюменской области в 2013 году зарегистрировано случаев ВИЧ-инфицирования в 6 раз больше, чем воздушно-капельных инфекций (коклюш, скарлатина, паротит, краснуха) и на 25% больше, чем туберкулеза», — отмечают в Роспотребнадзоре.
Специалисты отмечают, что в 2013 году в Тюменской области не было зарегистрировано случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией (как и вирусными гепатитами В, С).
В этом году, сообщают в управлении, планируется активная профилактическая работа по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции с привлечением всех уровней системы здравоохранения области и органов власти.