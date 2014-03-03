Заболеваемость ВИЧ выросла

«Среди населения Тюменской области в 2013 году зарегистрировано случаев ВИЧ-инфицирования в 6 раз больше, чем воздушно-капельных инфекций (коклюш, скарлатина, паротит, краснуха) и на 25% больше, чем туберкулеза», — отмечают в Роспотребнадзоре.