Виновник аварии с автобусом арестован на 2 месяца

Мужчина будет находиться под арестом до 27 апреля, поясняют в пресс-службе областной прокуратуры. Как ранее сообщалось, водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros, в нарушение знаков, разрешающих движение только в прямом направлении, попытался на перекрестке повернуть налево и столкнулся с автобусом, следовавшим по 14-му маршруту. После этого автобус выехал на тротуар и насмерть задавил двух женщин в возрасте 46 и 57 лет. Телесные повреждения различной степени тяжести получили и 11 пассажиров автобуса.