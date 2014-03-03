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Виновник аварии с автобусом арестован на 2 месяца

3 марта 2014, 14:43
В минувшую пятницу, 28 февраля, Ленинский районный суд на основании заключения прокуратуры города Тюмени на два месяца арестовал 46-летнего водителя из Екатеринбурга, совершившего вечером 26 февраля аварию на перекрестке улиц Республики и Мельникайте.

В минувшую пятницу, 28 февраля, Ленинский районный суд на основании заключения прокуратуры города Тюмени на два месяца арестовал 46-летнего водителя из Екатеринбурга, совершившего вечером 26 февраля аварию на перекрестке улиц Республики и Мельникайте.

Мужчина будет находиться под арестом до 27 апреля, поясняют в пресс-службе областной прокуратуры. Как ранее сообщалось, водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros, в нарушение знаков, разрешающих движение только в прямом направлении, попытался на перекрестке повернуть налево и столкнулся с автобусом, следовавшим по 14-му маршруту. После этого автобус выехал на тротуар и насмерть задавил двух женщин в возрасте 46 и 57 лет. Телесные повреждения различной степени тяжести получили и 11 пассажиров автобуса.

27 февраля водителю грузовика предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). 28 февраля он по решению суда на два месяца заключен под стражу.

Расследование ведет следственный отдел по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по Тюменской области. Надзор осуществляет прокуратура города.

Для сведения: санкция ч.5 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

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