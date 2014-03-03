В Тюмени выбрали лучшее чучело Масленицы

Проводы русской зимы состоялись в воскресенье, 2 марта, на базе отдыха «Верхний бор». Организатором праздника выступило «Радио Шансон».
Здесь были игры стенка на стенку, шуточные бои, покорение столба и много других традиционных масленичных конкурсов.
Главным же событием стал уже традиционный «Парад чучел». На конкурс было представлено 11 творений. Каждая кукла была уникальна: нашла отражение в работах тюменцев и олимпийская тематика, была кукла, выполненная по всем народным нормам. Однако единогласно члены жюри отдали предпочтение чучелу, сделанному Натальей Попковой. У нее получилась жизнерадостная дама с плетенными косичками.
По словам победительницы, на изготовление этого чуда ушло чуть меньше недели, работа велась поэтапно, элементы во внешний вид придумывались, добавлялись и изменялись ежедневно. Второе место досталось семье Зольниковых. Третьими стали Вагины.
Наградили участников конкурса чучел и специальными призами. Так, приз от «Радио Шансон» достался Елене Коровиной, от торговой марки «Омский бекон» — Кириллу Воронину, от базы отдыха «Верхний Бор» — Матвею Карташеву.