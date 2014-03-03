nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени выбрали лучшее чучело Масленицы

3 марта 2014, 14:52
Проводы русской зимы состоялись в воскресенье, 2 марта, на базе отдыха «Верхний бор». Организатором праздника выступило «Радио Шансон».
Сюжет
Тюмень

Проводы русской зимы состоялись в воскресенье, 2 марта, на базе отдыха «Верхний бор». Организатором праздника выступило «Радио Шансон».

Здесь были игры стенка на стенку, шуточные бои, покорение столба и много других традиционных масленичных конкурсов.

Главным же событием стал уже традиционный «Парад чучел». На конкурс было представлено 11 творений. Каждая кукла была уникальна: нашла отражение в работах тюменцев и олимпийская тематика, была кукла, выполненная по всем народным нормам. Однако единогласно члены жюри отдали предпочтение чучелу, сделанному Натальей Попковой. У нее получилась жизнерадостная дама с плетенными косичками.

По словам победительницы, на изготовление этого чуда ушло чуть меньше недели, работа велась поэтапно, элементы во внешний вид придумывались, добавлялись и изменялись ежедневно. Второе место досталось семье Зольниковых. Третьими стали Вагины.

Наградили участников конкурса чучел и специальными призами. Так, приз от «Радио Шансон» достался Елене Коровиной, от торговой марки «Омский бекон» — Кириллу Воронину, от базы отдыха «Верхний Бор» — Матвею Карташеву.

#Новости#Тюмень#Масленица#Шансон#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25