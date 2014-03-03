В Тюмени выбрали лучшее чучело Масленицы

Главным же событием стал уже традиционный «Парад чучел». На конкурс было представлено 11 творений. Каждая кукла была уникальна: нашла отражение в работах тюменцев и олимпийская тематика, была кукла, выполненная по всем народным нормам. Однако единогласно члены жюри отдали предпочтение чучелу, сделанному Натальей Попковой. У нее получилась жизнерадостная дама с плетенными косичками.