Трое тюменцев отправятся в Москву за автомобилем

Александр поделился своими впечатлениями: «Об этом мероприятии я увидел новости в социальной сети и решил попробовать, а мало ли повезет. Выехав на лед, я даже и не думал, что войду в тройку победителей. Теперь остаются считанные дни до поездки, и я хочу достойно проехать и, конечно, не буду скрывать, победить мне тоже хочется. Поэтому оставшиеся дни буду кататься на коньках и тренироваться. Спасибо Lifan Motors Rus и „Базис-Моторс“ за предоставленную возможность представлять Тюмень в Москве».