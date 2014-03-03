Трое тюменцев отправятся в Москву за автомобилем

Суть соревнований заключалась в том, чтобы быстро проехать на коньках круг и попасть в тройку победителей, а затем отправиться в Москву и принять участие в финале, где главным призом станет автомобиль.
Гостей встречали девушки в русских народных костюмах, они регистрировали участников, которых, кстати, оказалось более 20-ти человек. Мероприятие открыла своим номером фигуристка, которая недавно вернулась с чемпионата России, где стала серебряным призером. Ее энергия и зажигательный танец с самого начала задали отличное настроение как зрителям, так и участникам.
Под фанфары и яркий свет на лед выехал автомобиль Lifan X60, который весь вечер находился в центре внимания. Во время соревнований не обошлось без падений и фальстартов. Но воля к победе и сила духа несли участников к финишу. Первое место занял Илья Хахленков, второе — Евгений Коротовских, а на третьем месте оказался Александр Крестьянников. Финалистов от остальных участников отделяли друг от друга лишь сотые доли секунды.
Александр поделился своими впечатлениями: «Об этом мероприятии я увидел новости в социальной сети и решил попробовать, а мало ли повезет. Выехав на лед, я даже и не думал, что войду в тройку победителей. Теперь остаются считанные дни до поездки, и я хочу достойно проехать и, конечно, не буду скрывать, победить мне тоже хочется. Поэтому оставшиеся дни буду кататься на коньках и тренироваться. Спасибо Lifan Motors Rus и „Базис-Моторс“ за предоставленную возможность представлять Тюмень в Москве».
Первая десятка участников также была награждена памятными призами и дипломами. Мы будем следить за результатами выступлений наших участников в Москве и обязательно об этом сообщим.