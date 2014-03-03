Снегоуборщик сбил пешехода: у женщины серьезные травмы

Четыре человека получили травмы в субботу на объездной дороге Заводоуковска, в столкновении автомобилей Chevrolet и ВАЗ-2114. 22-летний водитель иномарки при повороте налево не пропустил второй автомобиль. Ушибы и сотрясение мозга получили оба водителя и двое пассажиров «Лады» в возрасте 29-ти и 30-ти лет.