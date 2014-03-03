Снегоуборщик сбил пешехода: у женщины серьезные травмы

Пешеход погиб в Тюмени в девятом часу вечера в субботу на улице Домостроителей, 49. Предварительно, 71-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. В тот момент светофор не работал. Мужчина был сбит автомобилем ВАЗ-21099, он скончался от травм, несовместимых с жизнью, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Четыре человека получили травмы в субботу на объездной дороге Заводоуковска, в столкновении автомобилей Chevrolet и ВАЗ-2114. 22-летний водитель иномарки при повороте налево не пропустил второй автомобиль. Ушибы и сотрясение мозга получили оба водителя и двое пассажиров «Лады» в возрасте 29-ти и 30-ти лет.
Четыре пешехода сбиты в воскресенье в Тюмени. В двух случаях водители скрылись с места наезда на людей. Около трех часов ночи 2 марта на улице 30 лет Победы, 27 автомобилем сбит 24-летний нетрезвый пешеход, переходивший улицу вне пешеходного перехода. Водитель уехал с места ДТП. Пешеход получил травму головы, рваную рану лба и перелом ребра. Человека, лежащего на дороге, обнаружил наряд ДПС и вызвал «скорую помощь».
53-летняя нетрезвая женщина сбита в четвертом часу дня на улице Ушакова, 32, она шла вдоль проезжей части. Водитель уехал, у пострадавшей женщины рваная рана головы.
44-летняя тюменка сбита снегопогрузчиком, двигающимся задним ходом, на улице Щербакова, 118. У женщины тяжелые травмы: перелом костей таза, повреждения внутренних органов и ушибы.
В Ялуторовске на улице Агеева столкнулись ВАЗ-2114 и Lada Kalina. Водитель «14-й», совершая обгон, не убедился в безопасности движения. Травмированы 25-летний водитель и 8-месячная пассажирка «Калины». Малышку перевозили в детской автолюльке, она получила ушибы. Стаж водителя «14-й» один год.
В селе Армизонское, двигаясь по улице Шоссейной, водитель внедорожника обнаружил на проезжей части лежащего мужчину. Человек был пьян. Водитель «разбудил» пешехода, отвел его на обочину, но уберечь мужчину от аварии не удалось. Пешеход попытался все-таки перейти улицу, обойдя внедорожник сзади. Он был сбит встречным автомобилем ВАЗ-2107. 63-летний мужчина получил ушиб бедра.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области