«Лыжня России»: хорошая погода, спорт и встреча с олимпийцем

Атмосферу праздника на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2) обеспечили талисманы Олимпиады в Сочи — белый мишка и зайка. Тюменцы выстраивались в очереди, чтобы сфотографироваться с ними на память.
На «Лыжне России» нашлось место не только символам Олимпиады, но и ее героям: бронзовый призер Игр-2014 Евгений Гараничев не только дал автографы всем желающим и терпеливо выдержал фотосессию, но и принял участие в двух забегах. Дистанцию в 10 км спортсмен преодолел за 23 минуты 33 секунды. Он занял первое место, разделив пьедестал почета с тюменцем Валерием Шадриным и Александром Лаптандером из Салехарда, занявшими второе и третье места соответственно.
Среди женщин на дистанции 10 км с результатом 26 минут 55 секунд лучшей стала Александра Юдина из «Центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой», второе место досталось Маргарите Овсянниковой из Тюмени, третье место также у тюменской спортсменки Любови Бразда.
По итогам соревнований «Лыжни России-2014» в забеге на 5 км среди юношей 1996 года рождения и младше первое место занял Александр Насекин, второе место у Владимира Волченко, третье место у Сергея Шалашкова, все трое спортсменов являются воспитанниками СДЮСШОР № 2 города Тюмени. Самому юному участнику забега Владимиру Климову всего 8 лет. В забеге на 5 км среди девушек 1996 года рождения и младше пьедестал почета заняли тюменские спортсменки — Юлия Бокова, Екатерина Нохрина и Юлия Баринова.
«Традиционно на „Лыжню России“ тюменцы ходят целыми семьями. Причем среди них есть не только участники семейных забегов, но и просто группы поддержки. Нам удалось познакомиться с одной из самых многочисленных групп поддержки на тюменской лыжне, которая приехала „болеть“ за 29-летнего спортсмена Руслана Жакупова. Руслан переехал в Тюмень из Нового Уренгоя, принять участие в тюменской лыжне решил впервые вместе с другом из Кургана Павлом Шавпуленко. На „Лыжне“ Руслана сопровождала дружная семья: супруга Ксения и четверо детей от 1 месяца до 7 лет. 5-летняя Кира занимается дзюдо, а 7-летняя Арина — гимнастикой», — отметили в городском многопрофильном центре.
Семейные забеги — самое красочное и зрелищное событие тюменской лыжни. По итогам первое место досталось семье Лысовых, второе место у семьи Юдиных, третье место у семьи Харловых.
Отметим, что первоначально проведение «Лыжни России» в Тюмени было запланировано на 2 февраля, однако из-за морозной погоды массовую гонку перенесли на март.