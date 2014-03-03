«Лыжня России»: хорошая погода, спорт и встреча с олимпийцем

«Традиционно на „Лыжню России“ тюменцы ходят целыми семьями. Причем среди них есть не только участники семейных забегов, но и просто группы поддержки. Нам удалось познакомиться с одной из самых многочисленных групп поддержки на тюменской лыжне, которая приехала „болеть“ за 29-летнего спортсмена Руслана Жакупова. Руслан переехал в Тюмень из Нового Уренгоя, принять участие в тюменской лыжне решил впервые вместе с другом из Кургана Павлом Шавпуленко. На „Лыжне“ Руслана сопровождала дружная семья: супруга Ксения и четверо детей от 1 месяца до 7 лет. 5-летняя Кира занимается дзюдо, а 7-летняя Арина — гимнастикой», — отметили в городском многопрофильном центре.