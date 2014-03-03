Госдума предложила новые штрафы для родителей

В Госдуму уже поступил соответствующий проект поправок в закон «О безопасности дорожного движения», пишет портал «Авто. Mail.ru».
«В целях обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении родители или иные законные представители обязаны размещать на верхней одежде детей либо на детской коляске, используемой для их перемещения, при движении детей в темное время суток или в условиях недостаточной видимости световозвращающие элементы, соответствующие требованиям, устанавливаемым правительством Российской Федерации», — сказано в тексте поправок.
За отсутствие светоотражающих элементов на одежде ребенка предлагается установить ответственность в виде предупреждения или штрафа 500 рублей. Как считают авторы законопроекта, именно в такую стоимость обходится покупка соответствующих нашивок на одежду.
Отметим, что это — не первая попытка сделать пешеходов заметнее. Ранее МВД предложило другой законопроект, который обязывал бы носить светоотражающие элементы или фликеры всех пешеходов, а не только детей. Что же касается специальных нашивок, то схожая норма существует в странах Скандинавии. Правда, размещать такие светоотражающие полоски на детских вещах обязаны производители одежды, а не родители.