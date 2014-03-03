Госдума предложила новые штрафы для родителей

Отметим, что это — не первая попытка сделать пешеходов заметнее. Ранее МВД предложило другой законопроект, который обязывал бы носить светоотражающие элементы или фликеры всех пешеходов, а не только детей. Что же касается специальных нашивок, то схожая норма существует в странах Скандинавии. Правда, размещать такие светоотражающие полоски на детских вещах обязаны производители одежды, а не родители.