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Госдума предложила новые штрафы для родителей

3 марта 2014, 09:00
В скором времени в России могут обязать размещать на верхней одежде детей светоотражающие элементы. Правда, делать это будут обязаны не производители верхней одежды, а родители или иные законные представители детей.
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Дети

В Госдуму уже поступил соответствующий проект поправок в закон «О безопасности дорожного движения», пишет портал «Авто. Mail.ru».

«В целях обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении родители или иные законные представители обязаны размещать на верхней одежде детей либо на детской коляске, используемой для их перемещения, при движении детей в темное время суток или в условиях недостаточной видимости световозвращающие элементы, соответствующие требованиям, устанавливаемым правительством Российской Федерации», — сказано в тексте поправок.

За отсутствие светоотражающих элементов на одежде ребенка предлагается установить ответственность в виде предупреждения или штрафа 500 рублей. Как считают авторы законопроекта, именно в такую стоимость обходится покупка соответствующих нашивок на одежду.

Отметим, что это — не первая попытка сделать пешеходов заметнее. Ранее МВД предложило другой законопроект, который обязывал бы носить светоотражающие элементы или фликеры всех пешеходов, а не только детей. Что же касается специальных нашивок, то схожая норма существует в странах Скандинавии. Правда, размещать такие светоотражающие полоски на детских вещах обязаны производители одежды, а не родители.

#Новости#Пешеходы#Штрафы#Дети#Транспорт#Olga#Общество
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