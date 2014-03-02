«Мисс Россия» стала Юлия Алипова из Балаково. Тюменка в финал не попала

В Москве накануне выбрали победительницу конкурса «Мисс Россия-2014». Обладательницей почетного титула стала 23-летняя Юлия Алипова из Балаково. К сожалению, тюменка Анна Пуминова не попала даже в десятку финалисток.
За корону «Мисс России» боролись 50 красавиц из разных городов страны. Чтобы доказать свое право на титул, девушки дефилировали в купальниках, рассказывали о себе и отвечали на вопросы. Оценивали участниц певец Дмитрий Маликов, фотограф Фадил Бериша, «Мисс Вселенная 2013» Габриела Ислер и «Мисс Мира 2013» Меган Янг. Вели церемонию Константин Крюков и Вера Брежнева.
«Мисс Россия-2014» стала Юлия Алипова из Балаково. У девушки два высших образования, которые она получила в Московском энергетическом институте, — специальности инженер-теплоэнергетик и переводчик английского языка. Победительница получила эксклюзивную корону из белого золота, украшенной бриллиантами и жемчугом, а также денежный приз в размере 100 тысяч долларов, автомобиль и шанс представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная.
Второй вице-мисс стала Анастасия Костенко из Ростовской области. Звание Первой вице-мисс досталось Анастасии Решетовой из Москвы.