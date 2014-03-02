«Мисс Россия» стала Юлия Алипова из Балаково. Тюменка в финал не попала

«Мисс Россия-2014» стала Юлия Алипова из Балаково. У девушки два высших образования, которые она получила в Московском энергетическом институте, — специальности инженер-теплоэнергетик и переводчик английского языка. Победительница получила эксклюзивную корону из белого золота, украшенной бриллиантами и жемчугом, а также денежный приз в размере 100 тысяч долларов, автомобиль и шанс представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная.