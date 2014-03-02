nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Мисс Россия» стала Юлия Алипова из Балаково. Тюменка в финал не попала

2 марта 2014, 09:45
В Москве накануне выбрали победительницу конкурса «Мисс Россия-2014». Обладательницей почетного титула стала 23-летняя Юлия Алипова из Балаково. К сожалению, тюменка Анна Пуминова не попала даже в десятку финалисток.
Сюжет
Тюмень

В Москве накануне выбрали победительницу конкурса «Мисс Россия-2014». Обладательницей почетного титула стала 23-летняя Юлия Алипова из Балаково. К сожалению, тюменка Анна Пуминова не попала даже в десятку финалисток.

За корону «Мисс России» боролись 50 красавиц из разных городов страны. Чтобы доказать свое право на титул, девушки дефилировали в купальниках, рассказывали о себе и отвечали на вопросы. Оценивали участниц певец Дмитрий Маликов, фотограф Фадил Бериша, «Мисс Вселенная 2013» Габриела Ислер и «Мисс Мира 2013» Меган Янг. Вели церемонию Константин Крюков и Вера Брежнева.

«Мисс Россия-2014» стала Юлия Алипова из Балаково. У девушки два высших образования, которые она получила в Московском энергетическом институте, — специальности инженер-теплоэнергетик и переводчик английского языка. Победительница получила эксклюзивную корону из белого золота, украшенной бриллиантами и жемчугом, а также денежный приз в размере 100 тысяч долларов, автомобиль и шанс представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная.

Второй вице-мисс стала Анастасия Костенко из Ростовской области. Звание Первой вице-мисс досталось Анастасии Решетовой из Москвы.

#Новости#Мисс Россия#Конкурс красоты#Тюмень#Таня#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25